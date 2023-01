Por error, ‘La Segura’ muestra de más en un video y las redes estallan

Un bochornoso momento pasó la famosa instagramer Natalia, más conocida por los internautas como ‘La Segura’ , cuando por un pequeño descuidó dejó ver más de la cuenta en uno de sus populares videos.

En el clip titulado “Mis mejores amigas en la playa VS yo”, la joven mostró las distintas situaciones que se presentan en un circulo de amigas durante unas vacaciones y, aunque quiso divertir un poco a sus seguidores con el gracioso video, fue uno de sus pezones el que se robó toda la atención.

Según cuenta La Segura en otro video, no se había percatado del pequeño detalle hasta que leyó los comentarios de sus seguidores donde aseguraban que se le había escapado una parte de su seno.

“¿Soy el único o también vieron el pezón?” – “Mostró media teta jajaja” – “Se le ve media chichi a la segura?”, comentaron algunos de los usuarios en el post.

La influencer dijo no creer lo sucedido, pues había sido ella la encargada de editar el video y confesó que de la vergüenza no lo quiere volver a ver, pese a que ya no le es posible eliminarlo de la red social.

“Mi amor a lo hecho pecho porque yo ya no puedo bajar el video, donde lo baje paila. Igual yo ya no quiero mirarlo (…) Me morí”, expresa Natalia.

