¿Poco profesional? Kristen Stewart no se aprende los guiones de las películas

Al igual que en la mayoría de los proyectos en los que se involucra, Kristen Stewart no se aprendió el guion de su reciente película con Woody Allen, 'Café Society', ya que la actriz prefiere improvisar en vez de seguir al pie de la letra los diálogos escritos.

"Nunca me sé mis jo**das líneas. Ni siquiera en las películas de Woody Allen. Me las aprendo rápido si es necesario, pero normalmente creo que es mejor si digo algo un poco diferente. Si estás metida en el papel, funciona, y ayuda si estás haciendo el papel de alguien que se parece a ti. En la película de Woody Allen fue más difícil porque hago de una chica que es completamente opuesta a mí, es la persona más alegre y encantadora, pero una vez que empecé a entenderla, pude improvisar dentro de la retórica de sus películas, lo cual es de locos porque él es muy particular. Lo que quiero decir es que aprender mis líneas me estorba, pero al mismo tiempo si no te las sabes pierdes el hilo. Hay que conseguir el equilibrio", confesó la intérprete a la revista Vulture.

Aunque también es cierto que en ocasiones a la actriz le acaba jugando una mala pasada depender tanto de la inspiración y de la oratoria que le surja en el momento.

"Siendo sincera, a veces me jo*o a mí misma. Pienso: '¡Oh mi**da, no me sé mis líneas!", añadió.

En la película 'Certain Woman' -estrenada este año- Kristen tuvo que obviar su tendencia a la improvisación porque la directora Kelly Reichardt es totalmente inflexible a la hora de llevar sus diálogos a la gran pantalla.

"Dije literalmente 'el' en vez de 'es', la menor alteración que podía hacer para apropiarme el papel y ella me dijo: 'Oh, fue genial, pero lo que pasa es que las palabras son otras'. Y yo respondí: 'Oh, vale. Mi**da. No me di cuenta. Es bueno saberlo'. A ella le gustan las palabras", aseguró la artista.

Por: Bang Showbiz