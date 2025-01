Piter Albeiro contó las enseñanzas que le dejó estar en la cárcel: “Fueron meses duros"

Omar Alejandro Leiva, más conocido como Piter Alberiro, confesó que no toda su vida la ha dedicado al humor, debido a que también hizo parte del Ejército y de la Policía Nacional, sin embargo, su carrera como uniformado se vio truncada en el momento en que se vio involucrado en problemas legales y tuvo que abandonar esta profesión.

En su relato cuenta que en junio de 1994 ingresó a la Escuela General Santander, dejando atrás el sueño de su padre de que se convirtiera en médico al igual que él. Poco a poco, el humorista se adaptó fácilmente a la dureza de los cuarteles.

Te puede interesar: Exesposa de Piter Albeiro revela por qué terminó con su relación

Cuando aún era cadete de esta institución, participó en el programa humorístico ‘Sábados Felices’, exactamente en 1996, y vio que también tenía un gran talento para hacer reír, allí fue la primera vez que se dio a conocer con su personaje, el cual lo hizo convertirse en un comediante popular.

Su carrera profesional como comediante inició en el 2000, dado que se le presentó un obstáculo en su carrera policial que lo obligó a dejar este trabajo y no pudo seguir ejerciéndolo, además de que estuvo privado de la libertad casi por dos años.

Publicidad

Por qué Piter Albeiro tuvo que dejar la Policía Nacional

Piter Albeiro fue acusado de un presunto homicidio tras participar en un operativo de inteligencia en el departamento de Boyacá. Mientras se realizaba la legalización de captura, se presentó un incendio y las llamas se salieron de control, hecho en el que fallecieron dos hombres.

Publicidad

“Se causó un accidente tremendo... ¿A mí qué me salvo? Que yo estaba en ese momento con un fiscal... Cuando a mí me llaman y me avisan, empiezo como un loco desesperado... Y vino una investigación”, dijo el humorista en una entrevista para ‘Los 40 principales’.

Mira también: ¿Piter Albeiro fue estafado con billetes didácticos?: Esto pasó tras ganar Sábados Felices

Estando en la prisión de Chiquinquirá decidió pelear por tener más privilegios, por lo que organizó una mesa de conversación y presentó tutelas para mejorar los horarios de visitas, esto solo causó que lo trasladaran a Ibagué por ser una persona ‘revoltosa’, allí se sintió asustado y en peligro, ya que los demás reclusos sabían que él era Policía.

Aunque el comediante fue declarado inocente, permaneció 27 meses privado de la libertad mientras avanzaba la investigación. “Fueron meses duros, crueles y salvajes, pero me enseñaron mucho, lo que provocó que cambiara mi filosofía de vida”, relató acerca de su experiencia y la enseñanza que le dejó vivir esta difícil situación.