Pilar Schmitt, una mujer que vive la vida con intensidad y sin postergar nada

Pilar Schmitt inicia su jornada a las 3:30 a.m. para darle tetero a su bebé, se levanta a las 4:00 a.m. y a las 5:00 a.m. ya está en la oficina dispuesta a cumplir a cabalidad con su jornada que finaliza casi once horas después.

Pese a que la rutina es fuerte, aún no termina el día para la nacida en Villavicencio, pues debe llegar a casa debe atender a sus hijos Sara y Martín y a estar atenta a los qué haceres del hogar junto a Camilo, su esposo.

Pilar es ejemplo de una mujer moderna que responde a varios roles, para los que tiene sus secretos, entre ellos, la disciplina y la madrugada.

"En la oscuridad de la madrugada digo: 'afuera pereza. Hay un mundo maravilloso por descubrir y escribir', y me voy feliz a Caracol. Es que me encanta mi trabajo".

Para la presentadora y madre la seguridad cumple un papel fundamental en su trabajo y su hogar.

"Cero celular en la calle ni en los centros comerciales y alerta con la puerta de la casa, pues a Martín le fascina la calle y las escaleras están cerca. En todas las esquinas de los muebles tienen seguro para bebés".

La protección familiar la complementa hablando de frente.

"Sin tapujos, contándoles cómo son las cosas en este mundo tan loco en el que vivimos, los protejo dándoles amor, dialogando, dejándolos ser ellos haciéndolos sentir que, además de mamá, soy amiga, confidente".

