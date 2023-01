Pelea entre Fredy Guarín y Andreína Fiallo por sus hijos

La relación del futbolista Fredy Guarín y Sara Uribe ha sido por mucho tiempo motivo de discordia, pero ahora las discusiones parecen ser por otros asuntos. Recientemente, parecía ser que el futbolista se lamentaba por estar lejos de sus hijos.

En los últimos días, Andreína Fiallo, la exesposa del futbolista, publicó una foto en su Instagram acompañada de sus dos hijos. Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar, donde la acusan de que es de esas mujeres que no le permiten al padre ver a sus hijos. Sin embargo, la mujer comentó en su defensa y decidió acallar estos rumores:

"Un buen padre no aparece el último día de vacaciones para tomarse la foto y publicarla", escribió Fiallo, y sentenció: "Él sabe dónde están sus hijos".

Actualmente, no se sabe cuál es la claridad de todo, sí en realidad ella no permite que Fredy vea a sus hijos o es él quien no se ha interesado en visitarlos.

