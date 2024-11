Paulina Vega, la segunda Miss Universo Colombiana, podría estar embarazada

La reconocida modelo y presentadora Paulina Vega se ha ganado el corazón de los internautas no solo por su particular personalidad, sino también debido a que volvió a emocionar al país al convertirse en la segunda Miss Universo en la historia de Colombia en 2014. Recientemente, la mujer de 31 años ha causado curiosidad en redes sociales, pues hay quienes afirman que podría encontrarse en estado de embarazo.

Las especulaciones tiene lugar gracias a un comentario realizado por 'El gordito Ariel' en el programa Corona TV, pues dijo el pasado 26 de noviembre que la barranquillera podría estar esperando a su primer bebé. Según expuso, esto se debería a que en las últimas publicaciones que ha hecho en Instagram, donde recoge más de seis millones de seguidores, trata de ocultar su vientre y centrar la atención en su rostro.

En las instantáneas observa a Vega con ropa holgada o incluso tapándose con objetos como las carteras de mano; sin embargo, esta información no ha sido confirmada o desmentida por la joven o por alguna persona cerca a su círculo.

¿Quién podría ser el padre del supuesto hijo de Paulina Vega?

Pese a que Nanis Ochoa, invitada a la producción, afirmó que no se tenía conocimiento de si se encuentra con alguien, Ariel dijo que en el verano de 2022 Paulina conoció a un europeo proveniente de una buena familia en las Islas Griegas con el que había empezado a salir y que corría el riesgo de que él fuera el padre de la criatura; no obstante, estos detalles no han sido corroborados.

Las reacciones por parte de sus admiradores no se han hecho esperar, pues están emocionados ante la posibilidad de conocer al bebé de la exreina de belleza. Asimismo, se han tomado los comentarios de sus posts para enviarle amor y pedirle que se retracte de la "maldición" que echó contra las representantes colombianas en Miss Universo, asegurando que quieren un nuevo título en el próximo certamen de belleza.

"Manita, ¿no te gustaría retractarte de la palabras del 2014 a ver si ganamos alguito?😭", "Paulina manda apoyo a tu compatriota, rompamos esos karmas", son algunos de los mensajes que se destacan.

