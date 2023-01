Pamela Anderson hace confesiones sexuales de su novio, a quien le lleva 18 años

Pamela Anderson y Adil Rami fueron vistos comportándose de manera muy romántica en junio de 2017, primero en un restaurante de Francia y luego en un lujoso hotel de Mónaco.

Desde ahí los paparazzi y la prensa no dejan de estar pendientes de sus movimientos e incluso se confirmó que ambos compraron una casa de más de tres millones de euros.

Publicidad

La ex Baywatch se atrevió a hablar en público y lo hizo de manera muy abierta. En entrevista con Daily Mail dijo que no se abstiene a tener relaciones sexuales antes de los partidos. "No sé si tengo algo que ver con eso", expresó.

Al hablar sobre la vida sexual de ambos aseguró:

"El mejor sexo está en una relación comprometida. Conocer los matices y la sensualidad de alguien es lo que te hace ser un buen amante", argumentó.

Frente a la gran diferencia de edad entre ambos, Anderson aseguró que eso jamás ha sido un problema, al igual que el idioma que cada uno habla. "Él no habla muy bien inglés y yo no hablo muy bien francés, pero ambos nos entendemos con el idioma del cuerpo".

Publicidad

Mira también: A sus 50 años, Pamela Anderson enamora con fotos en lencería

Publicidad