Padre e Hijo aceptan que discuten con frecuencia pero son la pareja ganadora

Ambos discuten con frecuencia porque comparten el mismo temperamento pero Mario con los años ha aprendido a controlarlo al punto que actualmente se han mostrado como una pareja muy fuerte entre sus demás rivales.

A esta dupla no solo los une la aventura, también las motos son su pasión, ambos suelen 'cacharrearlas' para luego ponerlas a prueba y recorrer carreteras. A su afición también se le suman las bicicletas. Creen que son un buen equipo porque se conocen 100%, son recursivos y se equilibran a pesar de tener temperamentos similares, ambos suelen desesperarse si se sienten a la deriva, odian sentirse desubicados. Dicen que son como un fósforo, se encienden rápido pero así mismo se apagan.

Nombre: Daniel Beltrán

Edad: 28 años

Ocupación: Arquitecto

Ciudad: Medellín

Trabaja en una empresa de arquitectos pero también se desvara con el modelaje. A pesar de amar la arquitectura, su verdadera pasión son las motos, pasión que comparte junto con su padre. Asegura que su inglés es básico pero que con eso se defiende. Cree que su mayor ventaja para este programa es su buen sentido de ubicación y la recursividad que los caracteriza tanto a padre como hijo, dice que son un súper equipo.

Se describe así mismo como un tipo cascarrabias, suele tener fuertes cambios de humor y odia sentirse a la deriva; sabe que esto puede traerle problemas en la competencia. Su sueño es montar una empresa de diseño inmobiliario que le permita trabajar en carpintería junto a su papá y ojalá diseñar motos. Cada semana hace deporte, practica bicicleta y va al gimnasio. Le teme a las alturas. Está prevenido, sabe que su padre podría afectar la carrera por su desempeño físico.

Daniel suele pelear con su padre porque es muy relajado, según él su padre es de los que deja todo para el último minuto a diferencia de él que es acelerado. También le molesta que lo siga cuidando como si fuera un niño y que lo crea tan inocente.

Nombre: Mario Beltrán

Edad: 61 años

Ocupación: Carpintero

Ciudad: Medellín

Este carpintero vive a las afueras de Medellín, en Santa Helena, un lugar rural en el que comparte junto con su esposa y disfrutan del campo, los animales y plantas. Allí mismo tiene su taller de carpintería en el que también da clases para enseñar sus habilidades con la madera.

Ha viajado con su hijo mochileando por sur América y en moto ha viajado por gran parte de Colombia. Vivió en las Bahamas por 3 meses haciendo trabajo de carpintería y ha viajado a Cuba de paseo.

Su sueño ha sido conocer oriente, su historia y cultura siempre lo han cautivado. Cree que no tendrá mayores complicaciones durante el viaje, no es de exigencias y es todo terreno, incluso afirma que prefiere dormir en el piso que en una cama.

Cree que su ventaja como competidor es que es un tipo orientado, se ubica fácil, es ágil e incluso su esposa se burla porque suele estar enfermo para las labores del hogar pero no para estar 'miquiando' por el monte. También asegura no tener ningún tipo de fobia porque vive en el campo y está acostumbrado a sacar de la casa culebras, tarántulas y ratones. Pero por otro lado, cree que en esta aventura sufrirá por el idioma (no sabe inglés) y la comida, pues no le gustan los alimentos condimentados ni picantes.

Sus amigos le dicen 'Mac Gyver' por su extrema recursividad y practicidad que le heredó a su padre y abuelo que siempre se desempeñaron como maestros de obra. Mario se describe así mismo como un tipo paciente pero irritable. Cree que gran parte de las peleas que han tenido con su hijo Daniel es porque tienen un carácter similar solo que Daniel suele gritar para hacerse notar y él no permitirá que su propio hijo se le olvide que él es su papá que debe respetar.

Su sueño es jubilarse para dedicarse a las motos que es su pasión y así poder viajar junto con su esposa que lo apoya en todo pero que no es tan aventurera como ellos.