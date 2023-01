Oriana, la versión 'loca' de Huber que acompaña a 'Los amigos' en Asia Express

Para revivir los mejores momentos de Los amigos en Asia Express entra aquí



Ellos aseguran que en este equipo los acompaña Oriana, una tipa que aparece cada vez que Huber se lo permite. Según Huber, Oriana encarna a su otro yo, es su versión 'loca'. La describe como una mujer encantadora, divertida, extrovertida, que le gusta bailar y llamar la atención. Leonardo asegura que le cae mejor Oriana que Huber, por eso suele referirse a él como 'ri'.



Dicen que son un súper equipo porque se potencializan uno al otro, se divierten el triple juntos y se complementan: Leonardo es la cabeza, es quien organiza y plantea estrategias mientras que Huber es el que se encarga de hacer lo que sea para lograr los objetivos.



Nombre: Huber Enrique Sandoval

Edad: 22 años

Ciudad: Barranquilla

Ocupación: Es auxiliar de calidad en una empresa de empaques, también estudia, va en tercer semestre de mercadeo y publicidad.

Huber vive con sus padres y su hermana. Para su familia no es un problema que él sea homosexual; cuenta que desde niño se le notaba, era muy amanerado y desde esa edad le gustaban los hombres. Luego a los 16 años era evidente su condición, estaba 'muy pillado' y decidió hablarlo con su mamá quien lo aceptó y apoyó.

Su padre siempre ha sabido pero se hace el loco, cuenta que cada vez que pelean Huber se lo repite pero su papá prefiere hacerse el sordo, parece estar resignado.



Se describe a sí mismo como un hombre tolerante, amiguero y extrovertido, también suele desesperarse con facilidad, es grosero y obsesivo con lo que quiere. Su sueño es llevar a viajar a su mamá y por qué no, ser presentador de farándula o un ícono de moda en el país.



'Riana' nace de una rumba en el que le pidieron que bailara; a Huber le encanta bailar pero le da pena hacerlo, así que por eso opta por personificar a Oriana, su otro yo, una bailarina exótica que hace todo lo que a Huber le da vergüenza. Asegura que ella es la tercera en competencia, tienen la ventaja de contar con una personalidad de más para su equipo.



Están en 'Asia Express' porque siempre ha soñado con viajar, le gusta conocer cosas nuevas, pero sobre todo le gusta la plata y va por el premio. Su última aventura fue en Brasil, decidió recoger todas sus cesantías y ahorros y vender lo que tenía para irse a conocer el país que siempre idealizó. El sueño sólo le duró una semana, pero asegura que alucinó con los hombres que conoció, incluso levantó novio español. También se ha aventurado por la costa colombiana, siempre sin plata pero eso no es problema para él.



Teme que en 'Asia Express' sufra con el clima, prefiere mil veces calor que frío. Tampoco quiere encontrarse con sapos o serpientes. Sabe palabras básicas en inglés y portugués. Va al gimnasio para no verse tan flaco pero se siente satisfecho con su figura. Describe a Leonardo, su compañero de aventura, como un tipo tranquilo y divertido aunque con temperamento fuerte que cuando estalla no para de gritar. Le preocupa que Leonardo se ponga nostálgico, extrañe a su familia y esto pueda afectarle en la carrera.



Nombre: Javier Leonardo Sierra

Edad: 25 años

Ciudad: Bucaramanga, Santander.

Ocupación: Es diseñador gráfico y vende papelería decorativa y enseña la famosa letra 'Timoteo' en una tienda de regalos.

Hace 16 años que vive en Barranquilla, se trasladó de Bucaramanga por un trabajo de su padre. Vive con su hermana, sus papás junto a dos hermanos están en Bucaramanga y una hermana vive en Aruba.



Participa en 'Asia Express' porque siempre sueñó con salir del país y conocer otras culturas. Sólo ha tenido la oportunidad de viajar cuando su padre se lo llevaba de niño a probar carros en la carretera por diferentes pueblos. También ha tenido la experiencia de acampar en el Tayrona y pueblos cercanos.

Cree que lo más fuerte de esta experiencia será que extrañará a su mamá y las diferentes comidas a las que tendrá que acostumbrarse. No hace ejercicio. Le teme a la oscuridad y a lo desconocido. Sabe algo de inglés pues trabajó en una época en un Call Center en el que tenía que resolver cosas en inglés.



Se describe como un joven inteligente, calculador y estratega, acepta que es humillante cuando lo obligan a serlo, también se desespera fácil y se molesta cuando las cosas no se hacen como él quiere. Anhela ganarse el premio para poder montar una tienda de decoración.



Le molesta de su compañero que es irrespetuoso e imprudente con la gente. Lo que más le gusta de Huber es Oriana, asegura que ella es lo mejor que él tiene, casi siempre está presente y con ella se la lleva mejor. También le preocupa el estado físico de su compañero, dice que Huber está muy flaco y que suele estar preocupado por la pinta, por verse bien y esa vanidad los puede perjudicar en la competencia.