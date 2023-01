¡OMG! Ex de Selena Gomez revela detalles íntimos de su relación

Una relación corta pero bastante sonada fue la que protagonizaron el Dj Zedd y la cantante Selena Gomez en 2015. Aunque su romance no pasó más allá de unas cuantas citas, el Dj recuerda con recelo lo que vivió durante esos días.

Zedd decidió romper el silencio durante una entrevista para la revista Billboard y habló sobre la peor parte de salir con la estrella pop.

Publicidad

"Los periodistas estaban llamando a mis padres, la gente estaba hackeando los teléfonos de mis amigos, yo estaba enojado, aunque sabía en qué me estaba metiendo", aseguró.

Al parecer la presión de salir con una artista de la talla de Selena Gomez no le sentó muy bien en su vida privada, pero seguro sí le ayudó en su carrera.

"Ella es una de las personas más comentadas por los medios de comunicación del mundo, pero no tenía ni idea de lo mucho que cambiaría mi vida", comentó.

Publicidad

Cabe recordar que la cantante protagonizó el video musical de ‘I Want You to Know’ del Dj y aseguró que habían tenido ‘algo’ y que era ‘agradable’.

Por ahora Selena Gomez mantiene una relación bastante estable con el cantante The Weeknd, con quien se ha dejado ver bastante cariñosa en eventos sociales.

Publicidad