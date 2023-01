OMG! Ex de Selena Gomez regresa a los brazos de despampanante modelo

Desde que Selena Gomez terminó su relación con el cantante The Weeknd, mucho se ha hablado de sus diferentes parejas tras su sonado romance. La artista regresó con Justin Bieber por unos cuantos meses y luego decidió volver a la soltería.

Mientras tanto el artista, llamado Abel Tesfaye, le dedicó varias canciones de su nuevo álbum a la exestrella Disney asegurando que lo había dejado con el corazón roto.

Publicidad

Sin embargo, ahora el premiado cantante no ha dudado en darse una nueva oportunidad (o tal vez una segunda) con su ex, la modelo Bella Hadid. Es decir, ambos volvieron a sus viejos amores.

Después de varios meses de rumores, finalmente ha sido en Cannes donde The Weeknd y Bella Hadid se han visto bastante cariñosos en una fiesta que Magnum celebró en el marco del festival de cine.

Publicidad

Los seguidores de esta pareja, quienes no apoyaban el romance con Selena Gomez, no caben de la dicha al verlos nuevamente juntos y demostrando que la química que los caracteriza no se ha acabado pese al paso del tiempo.

Publicidad

¿Así de mal lo dejó? The Weeknd lloró en Coachella al cantar tema dedicado a Selena Gomez

Alerta de reconciliación en Coachella: Bella Hadid y The Weeknd

Publicidad

Justin Bieber le consigue reemplazo a Selena Gomez con bella modelo