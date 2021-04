Omar Murillo denunció que fue víctima de racismo en un banco

El reconocido actor colombiano Omar Murillo compartió con sus más de 400 mil seguidores en Instagram un video en el que denuncia que fue víctima de racismo en una prestigiosa entidad bancaria, lo que desencadenó una ola de rechazo entre los internautas que no dudaron en respaldar al hombre y al resto de la comunidad afrocolombiana.

En la grabación se puede ver el momento en el que Murillo graba a una de las asesoras comerciales mientras le reclama por haber cometido un acto de racismo. De acuerdo con el hombre, la mujer envió a un celador para que le solicitara quitarse el sombrero y las gafas de sol que llevaba puestas; sin embargo, lo que le causó indignación no fue el comentario, sino el hecho de que habían más usuarios vistiendo los mismos accesorios y solo a él le hicieron la restricción.

"De verdad es una barbarie. No nos mata el coronavirus, nos mata el racismo como lo acaba de tener esta ciudadana. De antemano le pido no tener discriminación no solo para mi que soy actor y celebridad en este país, sino para miles y miles de negros que sufren en Colombia", comentó el actor exaltado mientras mostraba al resto de personas que esperaban su turno.

Luego de unos minutos, Murillo decidió eliminar la publicación de su feed; sin embargo, varios portales replicaron la información, generando que miles de usuarios se pronunciaran diciendo: "bueno, en ningún banco se puede entrar con gorras, sombrero o casco. Lo único sería que solo le hayan dicho a él si hay más", "pero se observa a uno con gorra y a otro con pasamontañas", "muy pocos entendieron el video", entre otros mensajes.

A pesar de que muchos internautas aseguraron que no hubo discriminación, sino que se trataba de un asunto de seguridad para la entidad, otros respondieron que en el video se logran ver a más personas vistiendo gorros; sin embargo, a ellos no les solicitaron que se acataran a las reglas bancarias.