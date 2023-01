¡Ojo! Estas aplicaciones consumen sin piedad tu plan de datos

Los teléfonos inteligentes han tomado un protagonismo absurdo de un par de años para acá. Y este fenómeno no solo se ve en las nuevas generaciones, pues no es extraño ver a personas mayores haciendo uso diario de los smartphones para comunicarse o simplemente para divertirse. Ahora, es necesario estar ‘conectado’ siempre con las redes sociales para no perderse nada de lo que pasa alrededor del mundo.

Aplicaciones como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube o Spotify brindan a los usuarios la esencia pura de las redes sociales, estar en cualquier lugar sin necesidad de levantar la mirada, a un costo muy alto, pues se ‘devoran’ los planes de datos. Parece que cualquier plan de datos se queda corto en la actualidad, pues las aplicaciones más usadas son las que más consumen los datos sin que los usuarios lo noten.

Publicidad

La frase “Me quedé sin minutos”, que se escuchaba años atrás con mucha frecuencia, fue reemplazada por una más angustiante aún: “Se me acabaron los datos”.

Sin embargo, los usuarios pueden configurar estas aplicaciones para controlar la cantidad de datos que consumen, de esta forma podrán estirar su plan durante todo el mes para no incurrir en costos más altos.

Desactivar la reproducción automática de videos en Facebook

Esta es la red social más popular de la actualidad y es visitada por sus usuarios varias veces durante el día. El auge de los videos en Facebook ha afectado directamente los planes de datos de muchos, pues cada vez hay más publicaciones multimedia y cargarlas todas consume demasiado. Por suerte, la red social permite limitar esta reproducción automática según las preferencias de cada usuario:

Publicidad

En Configuración > Configuración de la cuenta > Videos y fotos, los usuarios podrán decidir si quieren usar sus datos móviles en los videos de Facebook.

Publicidad

Desactivar la reproducción automática de videos en Twitter

Es el mismo caso anterior, pero esta vez en la red social del pajarito. Twitter también permite

Publicidad

Accediendo Configuración > Uso de datos > Reproducción automática de videos, los usuarios podrán decidir si quieren usar sus datos móviles en los videos publicados en Twitter.

Desactivar la precarga de videos y fotos en Instagram

Después de las múltiples actualizaciones y nuevas funciones que ha incorporado, Instagram ha tenido un crecimiento impresionante, acumulando una gran cantidad de fotos y videos en sus servidores. La red social carga las publicaciones automáticamente para que los usuarios los puedan verlos de forma más rápida, pero esto genera un consumo excesivo de datos.

Instagram también ofrece a sus usuarios la opción de desactivar esta función, pero advierte que la experiencia podría no ser la mejor. Para hacerlo hay que ingresar a Configuración > Uso de datos del celular > Usar menos datos.

Publicidad

Publicidad

YouTube: Videos en HD solo bajo una conexión Wi-Fi

YouTube no reproduce videos automáticamente, pero el simple hecho de reproducir videos ya significa un elevado consumo de datos. Para evitar que este consumo sea excesivo, la aplicación permite desactivar algunas opciones como la reproducción en HD o la carga de videos usando datos móviles, de esta forma los usuarios no desperdiciarán sus datos vagamente.

Publicidad

En la configuración de la cuenta se deben activar las opciones de ‘HD solo con Wi-Fi’ y ‘Subir solo con Wi-Fi’.

Escuchar música offline en Spotify

Escuchar cualquier canción en cualquier momento es un atractivo difícil de ignorar para los usuarios de Spotify, pero los usuarios no se pueden dejar llevar por esta euforia musical, porque se quedarán sin datos. Hay varias opciones que ayudan a ahorrar datos en esta app, descargar las canciones por Wi-Fi y escucharlas offline es la mejor de todas, pues si los usuarios están preparados no gastarán nada de su plan de datos.

Publicidad

Pero para los usuarios será muy difícil saber qué canción querrán escuchar en algún momento del día, por lo que existe otra opción que los ayuda a gastar menos. Entrando a configuración > Calidad de streaming > Normal, se pueden controlar la cantidad de datos que la aplicación use a la hora de tocar una canción.



Activar el modo de viaje en Snapchat

Publicidad

Esta aplicación se convirtió en la sensación entre los usuarios más jóvenes, pues ver mensajes, fotografías y videos efímeros llama poderosamente la atención. Sin embargo, al igual que Instagram, esta red social carga automáticamente los ‘snaps’ de todos los contactos, gastando así una gran cantidad de datos celulares.

Una función que muy pocos usuarios conocen en Snapchat es el ‘modo viaje’, el cual ayuda a ahorrar el consumo de datos, pero el contenido se demorará más en cargar. Para activar esta función es necesario entrar a Ajustes > Administrar preferencias y activarla.

Publicidad

Siguiendo estos consejos los usuarios podrán extender su plan de datos, para que por lo menos les dure durante un mes.