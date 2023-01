¡Nuevo bebé en Hollywood! Amanda Seyfied confirma su primer embarazo

Varios medios estadounidenses han confirmado que la actriz estaría esperando su primer bebé junto a Thomas Sadoski, su novio con el que se comprometió el pasado mes de septiembre. La pareja se conoció hace un año mientras compartían trabajo en la obra de Broadway ‘The Way We Get By’ y empezaron a salir tras coincidir de nuevo en ‘The Last Word’ en marzo de 2016.

Pero la confirmación de la noticia llegó cuando el pasado 29 de noviembre la artista se dejó ver en un evento en Nueva York con un elegante vestido que no trataba de ocultar las pancita que le ha empezado a salir por su embarazo, la artista de 30 años dará a luz a su pequeño en el 2017.

Ahora queda esperar si la pareja aplazará su boda debido al embarazo y espera a tener a su primogénito en brazos para unir sus vidas.