Nueva idea de negocio de Kim Kardashian: maquillar muertos

En un capítulo emitido por 'Keeping Up With the Kardashians', Kim confesó estar obsesionada con la muerte, a tal punto de que le causan curiosidad todos los secretos sobre la cosmética mortuoria, es decir, el arte de embellecer a un cadáver, sin duda esto ha llamado mucho la atención de sus seguidores.

Allí se pudo ver a la Kardashian poniendo a prueba sus habilidades y practicando en el rostro de su madre Kris Jenner, quien dijo:

"Siempre está intentando algo nuevo, pero ser una empresaria de pompas fúnebres es... interesante, ¿quién podía imaginar que su amor por el maquillaje la llevaría hasta aquí?" agregó la madre de Kim.

