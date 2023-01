Nombran a Paulina Vega embajadora mundial de campaña contra el hambre

Después de entregar la corona de Miss Universo en diciembre, Paulina Vega Dieppa ahora será embajadora de una importante campaña contra el hambre en el mundo que lidera la organización Stop Hunger Now.

La noticia la dio a conocer con mucha alegría a través de su cuenta de Instagram , donde escribió el siguiente mensaje: “Estoy feliz de anunciar que he sido nombrada Embajadora Global de STOP HUNGER NOW. Este ha sido uno de mis más grandes sueños, pero soy consciente que sola no lo puedo lograr. Es importante que entre TODOS empecemos a crear conciencia sobre la necesidad de acabar con el hambre. A los que también les mueve el corazón esta causa, pronto nos veremos y trabajaremos juntos para ayudar a todas esas personas que nos necesitan”.

La barranquilla, que representó por todo lo alto a Colombia portando la corona como la mujer más bella del mundo durante un año, tendrá una ocupada agenda en la que atenderá eventos, visitará patrocinadores y se reunirá con diversos líderes mundiales para buscar herramientas con las cuales crear consciencia sobre este tema.

Para Paulina este es un nuevo reto en su vida y su carrera profesional, pues luchará contra una de las problemáticas más grandes que existen en Colombia y el mundo.

