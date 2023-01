"No tengo asegurado mi trasero" Jennifer Lopez acaba con los rumores

A pesar de que durante años se ha especulado acerca de la cifra en la que supuestamente está asegurado el famoso trasero de Jennifer Lopez, la realidad es que ella ni siquiera sabe a ciencia cierta si sería posible asegurar su atributo más famoso porque nunca ha intentado hacerlo.

"No existe nada parecido. Creo que sí hay un sitio en Reino Unido donde puedes asegurar ciertas cosas, partes de tu cuerpo y todo eso. En serio, creo que existe de verdad, eso me han dicho. Pero aquí en Estados Unidos creo que no existe. Sería raro... A ver, puedes asegurar tus manos. Pero sería raro asegurar en concreto tu trasero", le explicó Jennifer al presentador James Corden en su 'Carpool Karaoke', añadiendo entre risas: "¿Lo aseguras por si le sucede algo? ¿Por si desaparece o por si alguien lo roba?".

Durante años el célebre trasero de Jennifer fue considerado el mejor de la industria del espectáculo. Sin embargo, la cantante piensa que sus curvas ya no consiguen impresionar tanto como antes si se comparan con las de otras famosas como Kim Kardashian.

"Creo que cada época tiene una idea distinta sobre lo que es bonito y lo que es aceptable. Cuando empecé, recuerdo las modelos rubias de ojos azules como Cheryl Tiegs y Christie Brinkley. Después llegaron los labios rojos y los pechos operados y después de eso se llevaba un cuerpo con curvas, y ahora aún más. Cuanto más grande es tu cul*, más atención recibes. No sé por qué me siguen considerando dentro del grupo, porque el mío es normal", explicaba Jennifer a la revista Marie Claire.