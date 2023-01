“No te vayas a rapar”, le dicen a Andrea Valdiri tras drástico cambio de look

Asombrados han quedado los seguidores de la modelo y bailarina barranquillera, Andrea Valdiri, luego de que compartiera en sus redes sociales una imagen con la que reveló su drástico cambio de look.

Más allá de la sensualidad en su foto, pues posó en una pequeña tanga negra, dejando a la vista su voluptuosa cola, Valdiri dejó claro que no le teme a los grandes cambios, pues además de volver a su tono de pelo negro, lo que más descrestó fue su corte de pelo, el cual dejó arriba de sus hombros.

Pese a lo corto y lo distinta que se ve, la instagramer no recibió sino elogios en su publicación, donde señalan que todo le queda muy bien, no obstante, le sugirieron jocosamente que, el próximo cambio, no vaya a resultar con su cabeza rapada.

“Esperamos nunca te vayas a rapar” – “Mujer apoteósica” – “Todo se te ve muy bien” – “perfecta” – “Eres divina”, son algunos de los comentarios en la publicación, que en menos de 24 horas completó más de 320.000 ‘Me gusta’.

