“No soy una mala influencia para Britney Spears”: Iggy Azalea

En ese momento, en el que acudió a su casa para asegurarse de que no había ninguna sustancia ilegal. Iggy había invitado a Britney a comer a su casa para hablar sobre la canción, pero Britney insistió en que antes su equipo tenía que pasar a "inspeccionar" su vivienda.

"Vinieron a inspeccionar mi casa para asegurarse de que no estaba tratando de esconder nada raro para dárselo a ella o algo así. Sí, [inspeccionaron mi casa] para asegurarse de que no era una mala influencia. Y no lo soy. Pasé la prueba. [Fueron] muy amables. Yo estaba como: 'Lo prometo, no voy a hacer nada malo. Simplemente vamos a comer'. No hago nada raro. No tengo una guarida llena de crack", explicó en 'Watch What Happens: Live' al asombrado presentador, Andy Cohen.

Garantizar que su casa está en perfecto estado no es la única preocupación de Iggy ya que se encuentra inmersa en los preparativos de su boda "el año que viene" con el jugador de baloncesto Nick Young.

"Nick quiere hacer algo estúpido. Quiere bailar breakdance y yo no quiero hacer eso. Yo quiero un baile serio. Ya tengo que aguantar sus tonterías cada día. Es como: '¿Podemos hablar en serio?'", explicó.

Iggy también desveló que Nick solía imponer una prohibición de mantener sexo los días que tenía partido, pero ahora ha cambiado de opinión porque cree que tener sexo le da "poderes especiales".

"No solíamos [practicar sexo los días de partido], pero ahora piensa que le da poderes especiales", aseguró.

Por: BANG Showbiz