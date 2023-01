“No me da vergüenza decir que solo tengo una amiga íntima”: Chlöe Grace Moretz

La joven Chlöe Grace Moretz no solo se ha convertido en una de las artistas más cotizadas de la industria de Hollywood por su talento interpretativo, sino que a sus 19 años también ha encontrado la estabilidad sentimental de la mano de Brooklyn Beckham. Eso no significa, sin embargo, que la intérprete no haya tenido que atravesar un duro camino para conocer gente realmente sincera y novios potenciales que no intentaran aprovecharse de su fama.

"Mucha gente lee tus entrevistas y ve tus películas, por eso saben cómo vas a reaccionar en cada momento y pueden echar mano de tus gustos y preferencias para intentar atraerte. Un chico con el que podrías tener una cita probablemente ya te haya visto en algún tipo de escena sexual en el cine", explicó a la revista Net-a-Porter.

Antes de caer rendida en los brazos del hijo de David Beckham, la estadounidense solía refugiarse en su trabajo cada vez que un chico o un supuesto nuevo amigo le decepcionaba profundamente al tratar de beneficiarse de su popularidad.

"Siempre llegaba un momento en el que pensaba que todo era demasiado bonito para ser cierto, que teníamos demasiadas cosas en común. Cuando me daba cuenta de que en realidad todo era una estratagema planeada de antemano, me decía a mí misma: 'Ya no me importa, de verdad, vuelta al trabajo'", añadió.

Teniendo en cuenta la cautela que demuestra a la hora de entablar relaciones en el seno de Hollywood, no resulta del todo extraño que Chlöe asegure tener solo una amiga íntima y que confíe en la fortaleza de sus cuatro hermanos cuando necesita sentirse protegida.

"No me da vergüenza decir que solo tengo una amiga íntima a la que le cuento todo, y estoy muy satisfecha con ello. Es una chica normal que va a la universidad y que no está envuelta en este ambiente. Por otra parte, tengo a mis cuatro hermanos, que me cuidan mucho y dicen que si alguien se mete conmigo, que se lo diga inmediatamente", aseguró.

Por: Bang Showbiz