¿No los conoces? Estos trucos de WhatsApp te harán la vida más fácil

WhatsApp constantemente realiza actualizaciones para facilitar la vida de los millones de usuarios que a diario la usan para comunicarse rápidamente. Son tantas las nuevas funciones que han implementado, que muchas veces se quedan en el olvido y los usuarios no pueden aprovecharlas al máximo.

Aprende a capturar una conversación completa de WhatsApp en una sola imagen

Por esta razón hemos seleccionado las funciones más usadas por los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea, así, quienes no las conocen las podrán tener en cuenta.

Confirmación de lectura

Tal vez esta ha sido la actualización más trascendental en la historia de WhatsApp. Descubrir en qué momento un mensaje era leído por el receptor cambió la historia de la aplicación. Muchos usuarios se vieron beneficiados por esta función, mientras a otros los afectó demasiado. El popular ‘chulo’ azul fue, es y será la causa de muchas peleas entre parejas.

Para desactivar la confirmación de lectura, los usuarios deben acceder a Configuración> Cuenta> Privacidad, allí se debe desmarcar la opción de confirmación. De esta forma, los usuarios podrán mantener en secreto el momento en que lean un mensaje que reciban. Quien decida desactivar esta función, tampoco podrá ver la confirmación de los mensajes que envía.

Última conexión

La última conexión muestra a los contactos la hora exacta en que un usuario estuvo ‘en línea’. Esta función también ha sido causa de muchos problemas entre parejas, ya que al notar que alguien usaba la aplicación sin responder el mensaje de su pareja, generaba muchas sospechas.

Desactivar esta herramienta se hace de forma similar a la de la confirmación de lectura. Se debe acceder a Configuración> Cuenta> Privacidad. En la casilla ‘Última vez’ se debe seleccionar la opción que cada usuario desee (todos, mis contactos o nadie).

Compartir información con Facebook

Hace poco WhatsApp modificó su política de confidencialidad para compartir los datos de sus usuarios con su casa matriz, Facebook, lo que permite un mejor direccionamiento de mensajes publicitarios, lo que molestó a muchos de sus usuarios.

Pero los usuarios también pueden hacerle frente a esta arbitraria decisión. Para hacerlo, se debe acceder a Configuración> Cuenta y desmarcar la opción de ‘compartir la información de mi cuenta’. De esta forma Facebook no tendrá acceso a la información de los usuarios.

Notas de voz

Es muy común, y a veces molesto, ver a las personas escuchando las notas de voz que reciben en Whatsapp desde el altavoz de su teléfono.

Lo que muchas personas no se imaginan es que Whatsapp tiene una función que soluciona este problema: al reproducir una nota de voz simplemente se debe llevar el teléfono al oído, como si se estuviera recibiendo una llamada normal. Inmediatamente, el sensor del smartphone trasladará el sonido del altavoz externo al auricular interno y nadie tendrá que enterarse de lo que contiene el mensaje.

Notificaciones

Es simple, muchas veces los usuarios no quieren que las personas que están cerca se den cuenta en que momento recibe una notificación de WhatsApp, que se muestra en la pantalla de su celular. Para desactivar esta función se debe acceder a Configuración> Notificaciones, allí cada usuario podrá desactivar las notificaciones de los mensajes, las notificaciones de grupo y las de llamadas.

Esto no afecta la recepción de los mensajes, pero cuando se desactivan estas notificaciones cada usuario debe entrar a la aplicación para ver que mensajes nuevos tiene.

Clave en conversaciones

Muchos curiosos husmean las conversaciones de WhatsApp de sus conocidos sin saber las consecuencias que esto puede generar, pero con estas aplicaciones se puede arrancar de raíz este problema.

Los usuarios de WhatsApp, desde un teléfono Android, deben descargar una aplicación gratuita llamada “Lock for Whatsapp” , una vez la tengan en su smartphone podrán configurarla a su gusto y bloquear las conversaciones que quieran mantener en privado. Así, cada vez que se desee abrir un chat se tendrá que digitar una pequeña contraseña.

Los usuarios que poseen un iPhone y quieren hacer lo mismo, tendrán que descargar la aplicación "Password for WhatsApp" , sin embargo esta app es de pago.

Escribir en Negrilla, tachado y cursiva

Con esta funcón los usuarios tendrán la posibilidad de modificar el estilo del texto que escriban, ahora podrán enviar mensajes en negrita, cursiva y tachar las palabras que deseen en una conversación.

Negrita:

*El texto a resaltar debe estar entre asteriscos*

Cursiva:

_El texto que se desee inclinar debe ir entre guiones bajos_

Texto tachado:

~El texto que se desee tachar debe estar entre virgulillas~

Es importante resaltar que no se debe dejar espacio entre los símbolos y el texto que se quiere modificar, de lo contrario el código no funcionará. Además, los estilos modificados no se verán en las notificaciones, en ella se verá el texto con los símbolos tal cual se escribió.