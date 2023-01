¡No le pasa el tiempo! Chayanne cumple 49 años tan atractivo y en forma como siempre

Aunque cueste creerlo debido a su impresionante atractivo físico, que no ha hecho más que potenciarse desde que a finales de los 90 se convirtiera en una estrella de la música gracias a temas como 'Salomé' o 'Baila baila', Chayanne ha cumplido este miércoles 49 años en uno de sus mejores momentos personales y profesionales.

El cantante se ha encargado de conmemorar la efeméride a través de sus redes sociales, donde ha compartido una imagen en la que aparece posando muy sonriente junto a una tarta adornada con los colores y la banderas de su Puerto Rico natal, demostrando que su ya de sobra conocida afición por los dulces extravagantes y llamativos no hace más que aumentar con el paso del tiempo.

Publicidad

Ver: Chayanne reveló cómo mantiene viva la pasión en su matrimonio de 25 años

Entre las muchas felicitaciones que ha recibido el intérprete, destaca la que le envió su primogénito Lorenzo, quien quiso presumir además ante todos sus seguidores de la excelente forma física en la que continúa estando su famoso padre, especialmente cuando se trata de ejecutar las complicadas y enérgicas coreografías que tradicionalmente han definido sus espectáculos.

"Feliz cumpleaños padre, Eres una bestia! Te quiero mucho", le deseó su hijo junto a un vídeo en el que Chayanne aparecía moviendo las caderas junto a su cuerpo de bailarines al ritmo de uno de sus últimos temas, 'Humanos a Marte'.

Publicidad

Publicidad

Desde luego, al cantante no le faltan motivos para celebrar su vida, en vista del éxito profesional que está cosechando desde que regresara al panorama musical actual con 'Humanos a Marte', a lo que ha seguido su debut en el reguetón de la mano de Wisin con 'Qué me has hecho'.

Publicidad

En el terreno de los negocios, Chayanne también se animó recientemente a lanzar una aplicación, Chayanne Movement, un programa de 21 días que incluye consejos de alimentación y ejercicio para ayudar a todo el que quiera a estar tan en forma como él.

A sus hazañas artísticas, se suma además la estabilidad de la que sigue gozando en el plano personal gracias a su matrimonio de más de dos décadas con Marilisa Maronesse, fruto del cual ha tenido a sus dos hijos.

Ver: ¿Es o no es? Chayanne rompe su silencio por el escándalo sexual de su hijo

Publicidad

Por: Bang Showbiz