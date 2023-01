¡No aguanta más! Hilaria Baldwin desea conocer a su próximo hijo ya

Hilaria Thomas se encuentra en la recta final del embarazo que le brindará su tercer hijo con el actor Alec Baldwin, por lo que no resulta sorprendente que la mallorquina haya querido compartir públicamente su entusiasmo publicando una imagen de su última revisión médica en las redes sociales.

"El tercer bebé Baldwin está en camino. Todo va maravillosamente bien con él y estoy deseando conocerlo en persona. Nueve meses es demasiado tiempo de espera", aseguró ante sus seguidores de Instagram junto a la mencionada imagen.

Publicidad

Ahora que está a punto de llegar el tercero de sus retoños, Hilaria parece estar mucho más segura de sí misma en lo que a sus habilidades maternales se refiere, a diferencia de la preocupación que sintió cuando se quedó embarazada de Carmen y, dos años más tarde, al enterarse de que tenía en su vientre al pequeño Rafael.

"Ahora que Carmen tiene un hermanito, tengo que decir que siempre me dio miedo convertirme en madre, porque no sabía si sería lo suficientemente buena. Ese sentimiento desapareció en el momento en que la tuve en mis brazos y empecé a sentir la devoción y el amor incondicional que se tiene con los hijos. Luego, cuando me quedé embarazada de Rafael, volví a sentir esa inquietud y pensé que su futura llegada alteraría demasiado la estabilidad de Carmen. Pero al final pasó lo mismo, cuando nació entendí inmediatamente que siempre es mejor tener dos que uno, ya que el compromiso es doble. Es maravilloso ser testigo del vínculo tan fuerte que existe entre los hermanos", aseguraba recientemente en la misma plataforma.

La sólida vida familiar de la que disfrutan Alec Baldwin y su mujer Hilaria es sin duda uno de los principales factores que explican que el matrimonio celebrara por todo lo alto su cuarto aniversario de boda el pasado 1 de julio, una efeméride de la que la española quiso hacer partícipes a todos sus seguidores de la esfera virtual.

"Sé que ya publiqué lo mismo el año pasado, pero me encanta este vídeo... Hace cuatro años recorrí el altar con esta canción de fondo. Feliz aniversario, Alec. Te quiero mucho. Me siento muy agradecida por todas las maravillosas experiencias y memorias, y las pequeñas personitas, que hemos creado juntos", dirigía a su marido en Instagram.