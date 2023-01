Ni Shakira, ni Pique y mucho menos sus hijos llegaron a Barranquilla ¿Qué pasó?

Hace pocas horas que Shakira colgó en su Instagram esta imagen donde se le ve muy natural en su rostro y con un mensaje que hace referencia a su más reciente producción discográfica. Sin embargo no se describe nada de su llega al país.

Publicidad

¡Wao! ¿Ya viste el nuevo look de Shakira para fin de año. Ojo es un radical cambio.

Ninguno de los integrantes de la feliz familia llegó al aeropuerto de Barranquilla según lo aseguró en días pasados su familia.

Aparentemente ellos siguen en Miami, pero el que sí llegó al aeropuerto fue su hermano Tonino, quien de inmediato fue abordado en el aeropuerto por los medios de comunicación que no dudaron en presionarlo con preguntas con tal de saber la verdad sobre el desplante de la barranquillera con su gente, que sin lugar a dudas la esperaba ansiosa en estas festividades navideñas.

Tonino, su hermano no titubeó en responder que la familia no pudo viajar de última hora, pero la prensa de inmediato preguntó de nuevo pero ¿Cuáles fueron las razones por las que no viajaron?

"Se canceló a último momento, pero ella lo está pensando si viene, de todos modos el niño está muy enfermito".