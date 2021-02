Natasha Klauss dedicó unas emotivas palabras a su fallecido padre

La talentosa actriz Natasha Klauss conocida por su personaje de Sarita Elizondo en la exitosa producción ‘Pasión de Gavilanes’, compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje dedicado a su padre, quien fallecido esta semana por cuenta de un cáncer terminal.

Con un carrusel de tres imágenes en las que posa junto a su padre, Natasha reveló algunas instantáneas desde la clínica, lugar donde su papá estuvo recluido durante sus últimos días luchando por su vida.

“Descansa y vuela alto te amo viejo infinitamente fuiste el mejor papá y la paz que sentí en el corazón al momento de tu partida fue la paz sobrenatural de DIOS créanlo se siente ❤️”, inició describiendo la famosa.

Según reveló la actriz fue un mes el que su padre estuvo internado en la clínica, días en lo que la famosa no se separó de él para estar a tanto se su recuperación, sin embargo, tuvo que ser llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde falleció días después.

“Fue un mes intenso contigo en la clínica pero no me separé de tu mano hasta que te pasaron a uci. tus caricias fueron mí motor y fuerza en todo momento gracias a todos por estar pendientes fue un luchador guerrero hasta el último minuto un cÁncer terminal le fue apagando su cuerpo pero su espíritu jamas se Apagó todo lo contrario fue el que me susurró al oído todo el tiempo TEN FUERZA TE AMO y hoy te sentí y se que estás en los brazos de DIOS ❤️❤️❤️❤️”, indicó.

Publicidad

Amigos, colegas y seguidores de la actriz no evitaron conmoverse con sus emotivas palabras y le expesaron su condolencias a la famosa y toda su familia.