Muy rebelde: Helen Mirren disfruta desafiando a los diseñadores de moda

Helen Mirren recibe a menudo quejas por parte de aquellos diseñadores que le han dicho que no luzca sus diseños más de una vez en público, pero ella misma reconoce que con frecuencia tales comentarios le entran por un oído y le salen por otro.

"De vez en cuando los diseñadores me dejan quedarme con las prendas que me envían. Pero no puedes ponértelos más de una vez porque si no se enfadan. Me regañan cuando luzco sus vestidos más de una vez, y lo hago un montón", confesó en el programa de la televisión británica 'Lorraine'.

Pese a su amplio armario, a la intérprete no solo le gusta vestir creaciones de famosos diseñadores, sino que también disfruta confeccionando sus propios modelos e imaginándose cómo le sentarían en la alfombra roja.

"Soy muy feliz cuando me siento en mi máquina de coser o cuando aparezco en el departamento de confección de una tienda de moda. Creo que es algo que he heredado de mi madre. Desde luego, me he sentido tentada a lucir algo confeccionado por ella en la alfombra roja. De hecho, tengo muchas ganas de hacer un vestido con bolsas de plástico negras. Es un tejido estupendo. Es bonito, y es muy negro y brillante. Es muy de alfombra roja", añadió.

La artista también reveló que no solo es glamurosa a la hora de pasear delante de los objetivos de los fotógrafos, sino que también le gusta estar elegante incluso cuando hace ejercicio.

"Cómprate un modelito fabuloso para hacer ejercicio. Póntelo y haz cuatro abdominales, luego quítatelo y métete en la ducha. Mi visión del ejercicio físico es bastante sencilla: empiezas haciendo tres abdominales, ¿sabes? La siguiente semana haces cuatro y la siguiente cinco. Hay que hacerlo fácil", sentenció.

