Mujer se opera los glúteos, pero no se sienta por temor a que se le exploten

Una mujer británica ha sido el foco de atención en los últimos días en las redes sociales después de que se operara los glúteos.

La noticia no ha sido la operación que duró siete horas y costó más de 20 mil dólares, el tema central es que al realizarse la cirugía le agregaron dos grandes implantes, además de grasa en los músculos, que le causan dolor por lo que no puede sentarse por temor a que le exploten.

"Es una nueva tendencia muy peligrosa. No me había dado cuenta de los peligros y los riesgos", comentó Delguidice en una entrevista para el programa This Morning, de la cadena británica Channel 5. De hecho, durante la entrevista, la mujer estuvo de pie.

Además de los glúteos, la británica tiene operada la nariz y tiene implantes en las mejillas, los labios y el pecho.

Stacy Marie Delguidice, una modelo británica que era adicta a las cirugías, teme que al sentarse sus implantes de glúteos se revienten #FelizJueves pic.twitter.com/JwVal34kvd — Luciérnaga inf (@Luciernagainf1) March 22, 2018

Star Marie Delguidice, önce bir Barbie'ye sonra da Kim Kardashian ve Jennifer Lopez'e benzemek adına 11 yılda 220 kez operasyon geçirdi. pic.twitter.com/cu5jMjlsN6 — ÇapaMag (@CapaMag) October 30, 2017

