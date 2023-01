Mujer demanda a Cristiano Ronaldo por supuesta violación

La estadounidense Kathryn Mayorga presentó oficialmente la demanda contra Cristiano Ronaldo por violación. Aunque la noticia se había dado a conocer en 2017, fue hasta este momento que la mujer decidió presentar la acusación en un juzgado del condado de Clark, en el estado de Nevada.

De acuerdo con medios internacionales, la mujer aseguró que el futbolista abusó sexualmente de ella en junio de 2009, en el hotel en Palms Place, en Las Vegas, después de invitarla ella y a otro grupo de mujeres a subir al ático que habían reservado, allí les pidieron que se unieran a ellos en el jacuzzi y después Ronaldo la llevó a la habitación.

La mujer de 34 años afirmó que dijo "no" a los avances el delantero, pero, al parecer, él ignoró su petición.

Según los abogados de Kathry, tiempo después del hecho, Cristiano y su equipo la "chantajeó" con un "acuerdo de silencio". La misma Mayorga confesó que recibió la suma de 375.000 euros, hecho que condena la defensa de la víctima, asegurando que en ese momento la mujer estaba en "frágil estado emocional".

En respuesta, el portugués negó todo en una transmisión en vivo que hizo, a través de su cuenta de Instagram. El video se difundió en un canal de YouTube.

"Noticia falsa, No, no, no, no. desean promoverse, usando mi nombre. Es normal, desean hacerse famosos con mi nombre, pero eso es parte del trabajo. Yo soy un hombre feliz y todo está bien", dijo.

Así mismo, el futbolista y su abogado, Christian Schertz, buscarán una compensación de la revista Der Spiegel por "daños morales en una cantidad correspondiente a la gravedad de la infracción, que es probablemente una de las violaciones más graves de los derechos personales en años recientes".

.