Moonbin, participante del grupo masculino Astro, fue hallado muerto en su apartamento

Moonbin, la estrella del K-Pop y miembro del grupo masculino Astro, murió en un aparente suicidio a los 25 años, según dijo la Policía surcoreana y confirmó la agencia del joven, Fantagio, en sus redes sociales.

"El día 19de abril de 2023, Moonbin nos dejó y pasó a ser una estrella en el cielo. Nos rompe el corazón tener que dar esta noticia a sus seguidores que siempre le han querido y apoyado": señaló Fantagio en un comunicado publicado en Twitter, en el que también pidieron a los fans que eviten "especulaciones e informes maliciosos".

Según la Policía, Moonbin fue encontrado muerto en su apartamento al sur de Seúl por parte de su representante y creen que se podría haber suicidado al no encontrar ninguna evidencia de forcejeo.

"Entendemos que Moonbin vivía solo en su casa. Aunque creemos que se suicidó, también estamos considerando realizar una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte": dijo un agente, quien prefirió no ser identificado, a la agencia surcoreana Yonhap.

El cantante debutó en 2016 de la mano del sexteto Astro, del que era principalmente vocalista y bailarín, un grupo conocido por clásicos como 'Crazy Sexy Cool', 'Baby', 'Confession' o la más reciente 'Candy Sugar Pop', esta última con más de 41 millones de visualizaciones en YouTube.

La muerte de Moonbin vuelve a poner de relieve la enorme presión a la que se enfrentan las celebridades del K-Pop y los pocos recursos a su disposición para encarar estas situaciones.

En años recientes se han producido varios casos sonados de esta situación, como el suicidio de Kim Jong-hyun , excantante del grupo SHINee, que sacudió los cimientos de la industria cuando este se quitó la vida en diciembre de 2017 a los 27 años.

En 2019, la actriz y cantante de K-Pop conocida como Sulli se suicidó a los 25 años tras sufrir intensas campañas de ciberacoso y, en ese mismo año, también se quitó la vida la cantante Goo Ha-ra , quien dejó una nota en la cual decía que se sentía "muy pesimista" con respecto a su vida, tras sufrir amenazas por parte de una antigua pareja.

Sobre Moonbin

En 2020, se reveló que debutaría junto a Yoon SanHa en la primera sub-unidad de Astro con el álbum 'In-Out' y su canción principal 'Bad Idea'. El videoclip oficial fue lanzado en el canal oficial de Astro.

En el último mini álbum, publicado por Astro en agosto de 2022, 'Switch On', se desveló que Moon Bin participó en la composición de una de las canciones titulada: 'Footprint'. Asimismo, el cantante reveló que no la habría compuesto de no ser por MJ, quien le alentó a escribir su primera canción.

