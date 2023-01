Modelo brasileña Valentina Sampaio, primera transgénero portada de Vogue París

La emblemática revista de moda Vogue París escogió para su portada de marzo a la modelo transgénero brasileña Valentina Sampaio, una primicia para una publicación francesa.

"Nada la diferencia de Gisele, Daria, Edie o Anna. Excepto un detalle. Valentina, la mujer fatal, nació varón", señaló Emmanuelle Alt, directora de la edición francesa de Vogue.

"Si Valentina engalana la portada de Vogue este mes, además de sus cualidades plásticas y su personalidad radiante, es porque encarna a pesar de ella un combate secular y doloroso para dejar de ser vista como una "exiliada del género" o una criatura aparte", estimó Alt en su editorial.

Envuelta en una luz violeta, Sampaio, de ojos verdes y labios pulposos, aparece en la tapa de la revista que saldrá a la venta el 23 de febrero con el título "La belleza transgénero. Cómo están cambiando el mundo".

"Valentina es la figura glamour de una causa en marcha", añadió la directora de Vogue París, quien rindió homenaje a otras figuras transgénero como Lea T, musa del estilista Riccardo Tisci y la "James Bond girl" Caroline Cossey.

Valentina Sampaio afirmó en una entrevista de 2015 con la revista Glamour Globo "nunca haberse sentido discriminada". "Mis padres me respetaron siempre como soy", señaló esta joven de 22 años nacida en Fortaleza.

Miles de seguidores

En Instagram, Valentina Sampaio tiene cerca de 35.000 seguidores. En Brasil, estuvo ya en portada de la revista Elle y participó en la semana de la moda de Sao Paulo. Es también una de las embajadoras de L"Oréal París.

"El día en que una transexual esté en portada de una revista y que no sea necesario escribir un editorial sobre el tema habremos ganado una batalla", agregó la directora de Vogue, cuya iniciativa fue aplaudida por varias asociaciones francesas.

"La visibilidad es fundamental para todas las minorías porque después de un tiempo esto destruye los estereotipos y prejuicios", estimó Stephanie Nicot, presidenta de la federación francesa de asociaciones y centros de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT).

Las personas transgénero están saliendo cada vez más a la luz.

La revista National Geographic dedicó a finales de diciembre su portada a la "Revolución de género" con Avery Jackson, una niña estadounidense transgénero de 9 años. Laverne Cox, una de las actrices de la serie "Orange Is the New Black" estuvo en portada de Time en junio de 2014.

Asimismo, el excampeón olímpico estadounidense Bruce Jenner, ahora Caitlyn Jenner, reveló al mundo su cambio de sexo en 2015 posando para la revista Vanity Fair, siendo también portada.

Por: AFP