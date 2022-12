Miranda, Alejo Palacio y Carlos Vives, nominados en los Latin Grammy 2014

Fotos: Estos colombianos están nominados a los Grammy Latino 2014

Entrevista: "Estar nominado a los Grammy Latino es un sueño hecho realidad": Alejo Palacio

Nota: Censuran el pesado sentido del humor de Eugenio Derbez en los Grammy Latinos

Los Grammy Latino tiene una lista de 47 nominaciones a esos prestigiosos galardones de la música, que celebran este año su décimo quinta edición. El anfitrión del video fue Gabriel Abaroa Jr., Presidente de La Academia Latina de la Grabación en donde también participaron fans y cantantes como Miguel Bosé, Carlos Vives, Prince Royce y Daniela Mercury, y el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, entre otros.

El cantautor colombiano que el año pasado se llevó tres de las cinco categorías a las que estaba nominado, este año nuevamente gracias a su álbum "Corazón profundo" lidera con seis, quien también sorprendió fue Miranda nuestra ganadora de la primera temporada de 'La Voz Colombia' , ya que está nominada como mejor nuevo artista.



Juanes, es acreedor de dos nominaciones en las categorías Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción de Rock; igualmente que Fonseca con dos nominaciones.



Por el premio al mejor album de cumbia vallenato compiten Duban Bayona y Jimmy Zambrano, Jorge Celedón, el fallecido Diomedes Diaz , y el presentador de ' La Voz Kids ', Alejandro Palacios.



Calle 13 tiene buena posición en estos premios en categorías como grabación, álbum y canción del año, así como mejor interpretación, álbum y canción, por partida doble, en la categoría de música urbana, entre otros.



Por su parte el español Enrique Iglesias y los cubanos Descemer Bueno tuvieron cinco nominaciones cada uno.

Con cuatro candidaturas aparecieron Marc Anthony, Jorge Drexler, Prince Royce y Gente de Zona, que triunfaron junto a Descemer Bueno y Enrique Iglesias con el tema "Bailando".

A continuación la lista de los nominados:



GRABACIÓN DEL AÑO

Dónde Está El Amor de Pablo Alborán Featuring Jesse & Joy

Cambio De Piel de Marc Anthony

Respira El Momento de Calle 13

Decidiste Dejarme de Camila

Universos Paralelos de Jorge Drexler Featuring Ana Tijoux

Llegaste Tú de Luis Fonsi Featuring Juan Luis Guerra

Bailando de Enrique Iglesias Featuring Descemer Bueno & Gente De Zona

Darte Un Beso de Prince Royce

Cuando Nos Volvamos A Encontrar de Carlos Vives Featuring Marc Anthony

El Mar De Sus Ojos de Carlos Vives Featuring ChocQuibTown



ÁLBUM DEL AÑO

3.0 de Marc Anthony

Tangos de Rubén Blades

MultiViral de Calle 13

Elypse de Camila

Canción Andaluza de Paco de Lucía

Raíz de Lila Downs, Niña Pastori y Soledad

Bailar En La Cueva de Jorge Drexler

Fonseca Sinfónico de Fonseca

Somos de Jarabe De Palo

Más + Corazón Profundo de Carlos Vives



CANCIÓN DEL AÑO

A Bossa Nova É Foda

Bailando

Cambio De Piel

Corazones Invencibles

Cuando Nos Volvamos A Encontrar

Darte Un Beso

Decidiste Dejarme

Mi Tesoro

Ojos Color Sol

Universos Paralelos



MEJOR NUEVO ARTISTA

Aneeka

Linda Briceño

Caloncho

Julio César

Pablo López

Miranda

Periko & Jessi León

Daniela Spalla

Juan Pablo Vega

Mariana Vega



MEJOR ÁLBUM VOCAL POP CONTEMPORÁNEO

Elypse de Camila

Soy de Debi Nova

Rosario de Rosario

Corazón (Deluxe Version) de Santana

Mi Burbuja de Mariana Vega



MEJOR ÁLBUM VOCAL POP TRADICIONAL

Amor En Portofino de Andrea Bocelli

Tiempo de Linda Briceño

Orígenes: El Bolero Volumen 2 de Café Quijano

Fonseca Sinfónico de Fonseca

Gracias Por Estar Aquí de Marco Antonio Solís



BEST URBAN PERFORMANCE

6AM de J Balvin Featuring Farruko

Adentro de Calle 13

Pura Vida de Don Omar

Bailando de Enrique Iglesias Featuring Descemer Bueno & Gente De Zona

Que Viva La Vida de Wisin



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

La Esencia de Alexis y Fido

La Familia de J Balvin

MultiViral de Calle 13

De Líder A Leyenda de Yandel

King Daddy de Daddy Yankee



MEJOR CANCIÓN URBANA

Adentro de Calle 13, songwriters (Calle 13)

Bailando de Descemer Bueno, Gente De Zona & Enrique Iglesias, songwriters (Enrique Iglesias Featuring Descemer Bueno & Gente De Zona)

Cuando Los Pies Besan El Piso de Calle 13, songwriters (Calle 13)

6AM de J Balvin & Farruko, songwriters (J Balvin Featuring Farruko)

Vengo de André Célis & Ana Tijoux, songwriters (Ana Tijoux)



MEJOR ÁLBUM DE ROCK

Palosanto de Bunbury

Ama-Zonas de Doctor Krápula

Don Tetto de Don Tetto

El Final Del Mundo Vol. II: Nada Es Imposible de Luz Verde

Agua Maldita de Molotov

MEJOR ÁLBUM POP/ROCK

Libertad de Airbag

El Rinoceronte de Elefantes

Somos de Jarabe De Palo

Loco De Amor de Juanes

Wolverines de Vega

MEJOR CANCIÓN DE ROCK

Ama-Zonas de Rubén Albarrán, Doctor Krápula, Roco Pachukote & Moyenei Valdez, songwriters (Doctor Krápula Featuring Rubén Albarrán, Roco Pachukote & Moyenei Valdez)

Cuando No Estás de Andrés Calamaro, songwriter (Andrés Calamaro)

Despierta de Bunbury, songwriter (Bunbury)

Mil Pedazos de Emmanuel Del Real & Juanes, songwriters (Juanes)

Sin Respuesta de Clemente Castillo, Charly Castro & Flip Tamez, songwriters (Jumbo)

Somos de Jarabe De Palo, songwriters (Jarabe De Palo Featuring Gabylonia y Montse ""La Duende"")



MEJOR ALBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

Romantisísmico de Babasónicos

Fruta de Caloncho

Los Cafres - 25 Años De Música! de Los Cafres

El Vuelo Del Pez de Siddhartha

Aquelarre de Sig Ragga



MEJOR CANCIÓN ALTERNATIVA

Chaplin de Gustavo Cortés & Sig Ragga, songwriters (Sig Ragga)

El Aguante de Calle 13, songwriters (Calle 13)

El Aire de Jesús Báez Caballero & Siddhartha, songwriters (Siddhartha)

La Lanza de Adrián Rodríguez & Diego Rodríguez, songwriters (Babasónicos)

Vamos A Morir de Yayo González, songwriter (Pate De Fua Featuring Catalina García)



MEJOR ÁLBUM DE SALSA

3.0 de Marc Anthony

Déjame Así de Maite Hontelé

Mis Mejores Recuerdos de Tito Nieves

First Class To Havana de Aymee Nuviola

50 Aniversario de Mario Ortiz All Star Band



MEJOR ÁLBUM DE CUMBIA/VALLENATO

Métete En El Viaje de Dubán Bayona & Jimmy Zambrano

Celedón Sin Fronteras 1 de Jorge Celedón & Varios Artistas

La Vida Del Artista de Diomedes Díaz & Álvaro López

La Voz Del Ídolo de Alejandro Palacio

Cantándole A Mi Valle de Juan Piña



MEJOR ALBUM TROPICAL CONTEMPORÁNEO

Todo Empieza Soñando de Julio César

El Color De Mi Locura... de Jorge Luis Chacín

Palo! Live de Palo!

Soy El Mismo de Prince Royce

Más + Corazón Profundo de Carlos Vives



MEJOR ÁLBUM TROPICAL TRADICIONAL

Sentimiento Anacobero de Alquimia La Sonora Del XXI

Grandes Exitos De Las Sonoras, Con La Más Grande, La Sonora Santanera de La Sonora Santanera

El Eliades Que Soy de Eliades Ochoa y El Cuarteto Patria

Solo Pa' Los Jóvenes... De Corazón de Pijuan & Los Baby Boomer Boys

Opus IV de Viento De Agua



MEJOR CANCIÓN TROPICAL

Cuando Nos Volvamos A Encontrar de

Darte Un Beso

Loco

Regalo

Te Doy Mi Voz

MEJOR ÁLBUM CANTAUTOR

Viaje de Ricardo Arjona

Bohemio de Andrés Calamaro

Bailar En La Cueva de Jorge Drexler

Renacimiento de Pablo Milanés

8 Lunas de Rosana



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA RANCHERA

Lástima Que Sean Ajenas de Pepe Aguilar

¿Quien Dice Que No? de Oscar Cruz

Mano A Mano Tangos A La Manera De Vicente Fernández de Vicente Fernández

Bésame Mucho España de Olivia Gorra

Mujeres Divinas de Juan Montalvo



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA BANDA

Haciendo Historia de Banda El Recodo De Don Cruz Lizarraga

Grandes Canciones de Cristina

Gracias Por Creer de La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

Fin De Semana de La Original Banda El Limón De Salvador Lizárraga

Lágrimas Y Lluvia de Luz María



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TEJANA

¡Viva Tejano! de Chente Barrera

Forever Mazz de Jimmy González y Grupo Mazz

Seguimos Soñando de Grupo Alamo

De Mi Corazón de Shelly Lares

Anthology Back In The Day de Jay Pérez



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA NORTEÑA

Amor Amor de Conjunto Primavera

XX Años de El Poder Del Norte

En Tus Manos de Los Rieleros Del Norte

Por Ti de Pesado

Clásicas De Ayer Y Siempre de Polo Urias y Su Máquina Norteña



BEST REGIONAL SONG

Amor Amor de José Luis Roma, songwriter (Conjunto Primavera)

Cuando Estás De Buenas de Mario Alberto Zapata, songwriter (Pesado)

De Mil Amores de Marco Antonio Solís, songwriter (Marco Antonio Solís)

Mirando Hacia Arriba de Paulina Aguirre & Alberto ""Beto"" Jiménez Maeda, songwriters (Mariachi Divas De Cindy Shea)

Tonto Corazón de Afid Ferrer, songwriter (Siggno)



MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL

O Piano De Antonio Adolfo de Antonio Adolfo

Continente de Yamandú Costa

Caprichos de Hamilton De Holanda

Esferas De Creación de Mónica Fuquen

Final Night At Birdland de Arturo O'Farrill & The Chico O'Farrill Afro-Cuban Jazz Orchestra

MEJOR ÁLBUM FOLCLÓRICO

Mujeres Con Cajones de Albita, Eva Ayllón y Olga Cerpa

De Repente de C4 Trío y Rafael ""Pollo"" Brito

Raíz de Lila Downs, Niña Pastori y Soledad

Tinto de Orozco - Barrientos

El Asunto de Totó La Momposina

MEJOR ÁLBUM DE TANGO

Tangos de Rubén Blades

In The Key Of Tango de Carlos Franzetti

Calle de Mónica Navarro

Hybrid Tango II de Tanghetto

Amor Y Tango de Marianela Villalobos

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA FLAMENCA

Alchemya de Juan Carmona

Canción Andaluza de Paco de Lucía

Morente de Enrique Morente

Jugar Con Fuego de Juan Pinilla & Fernando Valverde

Fatum Rosario La Tremendita

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO

The Vigil de Chick Corea

Song For Maura de Paquito D'Rivera & Trio Corrente

Normas de Juan García-Herreros ""Snow Owl""

The Offense Of The Drum de Arturo O'Farril & The Afro Latin Jazz Orchestra

3rd Element de Luisito Quintero

MEJOR ÁLBUM CRISTIANO (EN ESPAÑOL)

Desde Arriba Todo Se Ve Diferente de Amor Mercy

La Carta Perfecta - En Vivo de Danilo Montero

Nuevo de Lenny Salcedo

Es El Tiempo De Dios de Nirlon Sánchez

Sigo Esperándote de Marcos Vidal

Sigues Siendo Dios de Marcos Witt

Confesiones De Un Corazón Agradecido de Coalo Zamorano