Mike Bahía aclara rumores de su relación con Greeicy Rendón

El cantautor Mike Bahía, quien saltó a la fama hace dos años con su canción Buscándote, sigue cosechando éxitos como artista y recogiendo frutos en el amor.

“Mi muñeca es el cuarto sencillo de mi carrera. Es más un mensaje, es cualquier cosa que te apasione, no necesariamente relacionada con el amor. Lo que quiero transmitir es que se apasionen por algo, puede ser una moto o un carro", dijo el cantante a la publicación.

Publicidad

Además, confesó que su relación sentimental con Greeicy Rendón está mejor que nunca.

“Greeicy es un personaje importante en mi vida, es una persona con la que me identifico. Ella vive la existencia como yo: ¡al límite! También siendo la mejor en lo que hace. Para mí lo es. En este momento estamos muy claros. El proyecto es crecer personalmente y disfrutar de lo que la vida nos pone. Tenemos dos carreras muy bonitas que tienen mucho que ver, pero que cuentan con tiempos diferentes. Sin embargo, eso no impide que disfrutemos de lo que nos pasa y que la pasemos bien. Tengo que definirla así: ella es la mejor amiga que la vida me ha puesto, entiende lo que me pasa y yo entiendo lo que le pasa a ella, me complementa como yo la complemento. Creo que eso es lo que la gente tiene que buscar en la vida: un mejor amigo”.

Si quieres ver la entrevista completa no te pierdas la más reciente edición de la revista Vea.

Mira también: Epa Colombia se apoderó del cuerpo de Greeicy Rendón