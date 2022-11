Miguel Varoni preocupa nuevamente por su apariencia física, ¿de qué se trata esta vez?

Miguel Varoni fue considerado en los años 2000 como uno de los galanes más codiciados de la televisión colombiana, pues su contextura física, juventud y evidente talento para la actuación se robaron rápidamente la atención de millones de mujeres. En los últimos meses, el esposo de Catherine Siachoque ha sido blanco de críticas por su apariencia física, por lo que otros cuántos usuarios también han aprovechado la discusión en redes sociales para defenderlo.



¿Por qué la nueva polémica de Miguel Varoni?

Recientemente su esposa compartió a través de redes sociales un video en el que se ve al intérprete de Pedro el escamoso, bailando frente a las cámaras y, aunque no tiene nada que envidiarles a los profesionales de la danza, sí llamó particularmente la atención por su delgadez, así lo aseguraron muchos internautas nuevamente.

Meses antes, Siachoque explicó que Varoni padeció de COVID-19 y a pesar de que logró superar el virus y continuar su vida de la mejor manera posible, quedó con un par de secuelas que le han impedido recuperar su peso normal. Además, aclaró que en cuanto a otras condiciones de salud, se encuentra completamente aliviado y listo para emprender cualquier reto.

