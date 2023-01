Michelle Rodriguez vota por primera vez en su vida para hacerle frente a Donald Trump

La actriz Michelle Rodriguez , quien nació en el estado de Texas pero vivió en República Dominicana y Puerto Rico hasta que regresó a su país natal a los 17 años, ha aprovechado el proceso de primarias con el que el Partido Demócrata elige a su candidato a la Casa Blanca para votar por primera vez en su vida, lo que representa un cambio radical en su actitud hacia a la política que se explica con su deseo de tener un gesto feminista que logre pasar a la historia.

"La primera vez que voto. A veces me pregunto qué pasaría si todos los ciudadanos se tomasen en serio su derecho a votar para llenar los asientos de senadores, de congresistas y de representantes de distritos. ¿De verdad cambiarían nuestros barrios para mejor? ¿O los políticos y canallas encontrarían otras formas de ocultar la verdad de lo que pasa?", escribió en su perfil de Instagram antes de lanzar un mensaje algo más optimista sobre los comicios que se celebrarán el próximo mes de noviembre.

Publicidad

A photo posted by Michelle Rodriguez (@mrodofficial) on Jun 7, 2016 at 8:13pm PDT

Ver: Michelle Rodriguez se depila las axilas tras ser criticada en redes sociales

"Lo único que puedo hacer es pensar en positivo y votar. Es verdad que el hecho de no haber participado antes no ha cambiado nada ni me ha evitado tener que pagar millones en impuestos por mi derecho a ser estadounidense. Pero al menos ahora puedo hacer oficial aquello en lo que creo y, en algún lugar de la historia, junto a las críticas de alguna extraña película, habrá una anotación que diga que el primer voto de Michelle fue un voto feminista [en referencia a su apoyo a Hillary Clinton]", reveló la actriz junto a una foto en la que aparece luciendo una pegatina con el mensaje 'Yo he votado'.

Michelle no ha sido la primera celebridad en desvelar públicamente sus preferencias de cara a la batalla que todavía se libra entre Hillary Clinton y Bernie Sanders -este último todavía no ha reconocido la más que probable victoria de la ex primera dama en la próxima convención del partido- para determinar quién se enfrentará a Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre.

Publicidad

Aunque las estrellas de Hollywood han tenido que dividirse entre los partidarios del senador de Vermont, quien cuenta en su equipo con estrellas como Susan Sarandon y Ryan Gosling, y los admiradores de Hillary Clinton, quien ha recibido el apoyo expreso de Eva Longoria, Ricky Martin y Stevie Wonder, entre otros, lo que todos estos intérpretes tienen en común es su rechazo frontal a la candidatura del polémico Donald Trump.

Ver: “Donald Trump es un payaso, racista y demagogo”: Mario Vargas Llosa

Publicidad

De hecho, al igual que Eva Longoria, Michelle aseguró recientemente que si gana Trump se marcharía del país.

"En estas elecciones voy a ir con la mujer, el mundo ya ha tenido 1.000 años de dominación gubernamental masculina y la pruebas de cómo ha ido están ahí. Dios sabe que si gana Trump me mudo a Canadá. Espero que me dejen vivir allí durante los próximos cuatro años", bromeaba la actriz en Instagram.

Publicidad

Por: Bang Showbiz