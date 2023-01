Michelle Rodriguez recordó con nostalgia al fallecido Paul Walker

Aunque en los últimos tiempos la actriz Michelle Rodriguez ha utilizado fundamentalmente su presencia en las redes sociales para expresar abiertamente sus inquietudes políticas de cara a la carrera presidencial estadounidense, ahora ha aprovechado el altavoz que le proporciona su perfil de Twitter para recordar con un punto de melancolía a su buen amigo Paul Walker, con quien compartió protagonismo en la saga de acción 'A todo gas' y del que en noviembre se cumplirá el tercer aniversario de su muerte.

"Te echo de menos, Paul", escribió la artista.

La actriz también compartió una imagen en la que aparece el rostro del fallecido intérprete realizado a mano por una de sus admiradoras. La instantánea fue publicada originalmente en el perfil del propio Paul Walker, que continúa abierto precisamente para que sus fans puedan rendirle homenaje públicamente. "Muchas gracias a Klara por esta increíble obra de arte", le dirigió el administrador de la cuenta a la autora del retrato.

I miss you P https://t.co/0zDblhrxMa — Michelle Rodriguez (@MRodOfficial) August 31, 2016

Las experiencias que compartió con Paul Walker siguen tan vivas como siempre en la memoria de Michelle, pero a diferencia de aquellos meses inmediatamente posteriores a su trágica muerte, en los que la actriz llegó a afirmar -fruto de la tristeza- que "envidiaba" al actor por haber abandonado el mundo antes que ella, el trauma asociado a la desaparición del que fuera uno de sus mejores amigos ya no amenaza con alterar la estabilidad profesional y emocional de la que puede presumir a día de hoy la controvertida actriz.

"Reconozco que me volví un poco loca en ese preciso momento, pero es que no estaba en mi sano juicio. Paul era uno de las personas más profundas que he conocido en mi vida y su muerte me dejó muy trastornada. Buena parte de las cosas que dije o hice en esos tiempos no hubieran existido de haberme encontrado mentalmente bien", revelaba recientemente la estrella de cine a la revista Entertainment Weekly, antes de achacar los escarceos amorosos que vivió hace dos años con Cara Delevingne y, poco después, con Zac Efron a la necesidad de escapar del dolor que todavía le asolaba.

"Sentía que nada de lo que hiciera me ayudaría a sentirme llena de vida, así que probé forzándome a hacer cosas a las que no estaba acostumbrada. Nada me llenaba por completo, ni los viajes que hice ni todo el sexo que practiqué. Lo único que quería era poder olvidarme por un momento de todo lo que estaba sintiendo", indicaba en la misma entrevista.