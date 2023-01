Mia Khalifa insulta a un fan por tatuarse su rostro en una pierna

Las actrices del cine porno, muy pocas veces, alcanzan el reconocimiento mundial. Este es el caso de Mia Khalifa, una exestrella XXX de origen libanés, quien ahora se dedica a ser comentarista deportiva.

Sin embargo, su fama no ha acabado y, por el contrario, su cuenta de Instagram tiene miles de seguidores de todo el mundo. Uno de ellos es Fernando, un joven brasileño que decidió tatuarse la cara de Mia en una de sus piernas.

Publicidad

Fernando compartió orgulloso la foto del tatuaje en su cuenta de Instagram, asegurando que es una muestra de su amor, y etiquetó a la exactriz porno con la esperanza de que ella pudiera verlo y le diera su opinión.

Pero lo que recibió de Mia Khalifa fue todo lo contrario. La exactriz de cine para adultos compartió la imagen en su Instagram y le dedicó un mensaje que muchos de sus seguidores consideran ofensivo.

Publicidad

“Antes que nada, eres un idiota. Segundo, mis cejas ni siquiera son así. Tercero, ¿qué clase de promoción recibiste para hacerte este tatuaje? Luzco como si hubiera salido de las profundidades del infierno, ¿qué clase de idiota se haría una marca permanente en su cuerpo así? Esto no es lindo o halagador… Eres un idiota, buena suerte explicándole esto a una persona especial. Idiota”, puntualizó la exactriz porno.

Por supuesto, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y le recriminaron el hecho de tratar a un fan de esa manera tan despectiva. Además, muchos de ellos aseguraron que Mia no tiene el derecho de hablar de esa forma cuando ella misma eligió el porno, cosa de la cual no debería sentirse orgullosa.

Publicidad

“Esta perr* actúa como si esto fuera lo peor del mundo cuando ella ha tenido sexo en cámara por dinero. Qué broma de persona eres”, escribía un usuario.