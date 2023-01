Meryl Streep está en el ‘ojo del huracán’ por su amistad con Harvey Weinstein

La actriz de 68 años, ganadora de tres Óscar, está bajo ataque por su insistente rechazo a cualquier conocimiento de la conducta del magnate del cine Harvey Weinstein, acusado de pasar su carrera acosando, abusando, intimidando y violando mujeres.

Streep trabajó en varias producciones de Weinstein y se refirió a él como "dios", en broma, durante los Globos de Oro de 2012.

De las más grandes actrices de su generación, ha tenido una brillante carrera de 40 años en la que ha interpretado desde una sobreviviente de un campo de concentración nazi hasta una madre cantante de ABBA.

Consiguió su primera de un récord de 20 nominaciones al Óscar en 1979 con su papel en el drama de guerra "El francotirador" y ha ganado la estatuilla en tres oportunidades, la última en 2012 por su papel como la primera ministra Margaret Thatcher en "La dama de hierro", distribuida por la empresa de Weinstein.

Mira también: Harvey Weinstein es blanco de nueva demanda de 10 millones de dólares

Fue su activismo político el que se llevó los titulares cuando en su discurso al recibir un premio honorífico en los Globos de Oro denunció a Trump, ganando alabanzas y algunas críticas.

Cuando la olla Weinstein fue destapada a principios de octubre dijo que estaba "horrorizada" por las "deshonrosas" denuncias de la que aseguró entonces no tenía idea.

Pero no todos compran esa versión, particularmente los activistas del movimiento en redes sociales #MeToo -#YoTambién en español- contra el abuso sexual, que han llegado a la conclusión de que aquéllos más cercanos al productor sabían de su comportamiento y decidieron ignorarlo.

Rose McGowan, que alega haber sido víctima de Weinstein y es una de las principales activistas en su contra, la criticó por su intención de vestir negro en una "protesta silenciosa" en los Globos de Oro.

"TU SILENCIO es EL PROBLEMA", escribió en Twitter, y luego lo borró. "Desprecio tu hipocresía".

Streep respondió el lunes en un comunicado enviado al Huffington Post en el que insistió que desconocía la conducta del influyente productor, investigado por la policía de Nueva York y Los Ángeles.

"No guardé silencio deliberadamente, no sabía, no apruebo la violación", dijo.

Este texto no logró apaciguar las críticas en su contra. Por el contrario, el martes decenas de afiches aparecieron en Los Ángeles, acusando a Streep de facilitar las acciones de Weinstein, que ha dicho que todas las relaciones sexuales fueron consensuadas.

Sabo, un artista callejero de 49 años y exintegrante del cuerpo de Marines de Estados Unidos, asumió la autoría de estos afiches en los que una muy sonriente Streep aparece al lado del productor y sobre sus ojos una franja roja con el texto "Ella sabía".

Explicó que la campaña es una represalia a la actriz por usar su más reciente filme "The Post" para atacar a Trump, quien también fue acusado de abuso sexual por 16 mujeres. AFP

