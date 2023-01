¿Melina Ramírez no pasará más el aislamiento con Juan Manuel Mendoza?

Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza pasaron varios días de este aislamiento en casa juntos, con lo que reafirmaron su relación de pareja.

Sin embargo, una reciente fotografía del actor revelaría que la pareja ya no pasaría más días viviendo juntos, por lo que él mismo comentó que extrañaría ese lugar, lo que da a entender que se irá de donde está la presentadora.

A su vez, Melina no solo ya no estaría con su novio, sino que su hijo Salvador también estará lejos de ella por unos días, en los que estará con Mateo Carvajal , con quien no se veía desde hace mucho tiempo.

Cabe resaltar que, las afirmaciones que circulan en redes sociales de que el deportista llegaría a quedarse con Melina son falsas, ya que él mismo confesó en sus redes que estaba esperando al pequeño en su casa y la presentadora afirmó que extrañará a su bebé durante este tiempo con papá.

