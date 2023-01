Mel C niega que las Spice Girls vayan a cantar en la boda de Enrique y Meghan

Hace unas semanas, la extrovertida Melanie Brown causaba una pequeña conmoción -casi comparable a la que provocó la fotografía que confirmaba su reunión con sus antiguas compañeras de banda y la existencia de unos planes de futuro aún sin concretar- al anunciar que las Spice Girls estaban invitadas al enlace del príncipe Enrique y su prometida Meghan Markle, dando a entender además que ellas serían las encargadas de amenizar la recepción posterior a la ceremonia religiosa.

Sin embargo, y para disgusto de todos aquellos que esperaban con ansia ver a los royals europeos bailando al ritmo de 'Wannabe', Melanie Chisholm ha asegurado que la girl-band no acudirá a la esperada boda; eso, o las limitaciones de la lista de asistentes han acabado por dejarla a ella fuera de la misma, pero no a su tocaya.

Publicidad

"He coincidido con el príncipe Carlos, el padre de Enrique, muchas veces. Voy a preguntarle dónde está mi invitación, porque desde luego yo no he recibido la mía y Mel dice que sí tiene la suya...", ha comentado la conocida anteriormente como Spice deportista en declaraciones a The Sun, en las que no descarta la posibilidad de que su buena amiga no estuviera hablando completamente en serio.

Las Spice Girls tendrían serios problemas legales

"Creo que en el fondo Mel estaba tomándonos el pelo a todos. Ahora mismo no existe ningún plan al respecto".

Publicidad

Desde luego, las declaraciones de Melanie Brown no dejaban demasiado espacio a interpretaciones: "Yo voy a ir. No sé si debería decirlo, pero las cinco hemos recibido una invitación. ¿Me estoy pasando de sincera?", afirmaba en el programa 'The Real', dando pie a que el resto de tertulianas comenzaran a interrogarla acerca de si montarían o no un número musical para la ocasión.

"Es que de verdad... necesito marcharme o me van a acabar despidiendo", declaraba Mel B tras lanzar sus notas al aire para dar a entender que el secreto había sido descubierto.

Publicidad

Por: Bang Showbiz