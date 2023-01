Me encanta estar sola porque puedo estar desnuda: Khloé Kardashian

Después de unos meses caóticos marcados por la sobredosis que sufrió su exmarido Lamar Odom y su posterior proceso de rehabilitación, Khloé Kardashian disfruta ahora de un merecido periodo de tranquilidad tras decidir retomar el proceso legal para finalizar su divorcio de una vez por todas.

Lejos de afrontar su soledad como una carga, la estrella televisiva -que hasta hace poco aún compartía su mansión de Calabasas con su hermano Rob- la considera todo un regalo, ya que ahora por fin puede hacer lo que le venga en gana en su propio hogar.

"Me encanta vivir sola porque soy una persona solitaria por naturaleza. Lo mejor de todo es que puedo correr escaleras abajo desnuda sin pensármelo dos veces. Antes no podía hacerlo, con Rob y sus amigos entrando y saliendo constantemente de casa. Me encanta tener mi propio espacio", escribió en un nuevo post de su blog.

A pesar de que no para de recibir a gente en su mansión a lo largo del día -a sus hermanas, a amigos e incluso a las cámaras del programa 'Keeping up with the Kardashians'- al final del día a Khloé le encanta poder relajarse en solitario.

"Lo peor de vivir sola... ¡es que es estoy sola!", bromeó, "mi casa siempre está llena de gente durante el día. Pero cuando se van, queda en silencio. Aunque me siento muy a gusto sola. Podría estar en casa todo el día. Tengo que obligarme a socializar", añadió la celebridad.

Sin embargo, en momentos puntuales también echa de menos la compañía de su hermano Rob, a quien le pidió que hiciera las maletas y se marchara tras regresar a casa de un viaje solo para descubrir que este había invitado a su novia Blac Chyna -con quien Khloé no mantenía una buena relación en aquel momento- en su ausencia.

"Cuando Rob vivía conmigo, veíamos la tele o alguna película. Comíamos juntos y hablábamos de lo que nos había pasado ese día. Echo de menos esos momentos. Es una casa muy grande, por lo que para hacer frente a esa sensación de soledad pongo música y enciendo velas", explicó.

