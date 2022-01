“Más que esposos, somos excelentes amigos”: Gabriela Isler sobre su matrimonio con Mauro Urquijo

María Gabriela Isler , modelo y empresaria transexual, habló en sus redes sociales sobre cómo lleva actualmente su matrimonio con el actor colombiano Mauro Urquijo . A través de su cuenta de Instagram, la mujer respondió a un seguidor, haciéndole saber que se encuentra en un buen momento junto a su esposo.

Ambos personajes se conocieron en un evento de modelaje en Bogotá donde no hubo mucho acercamiento. Sin embargo, al actor le gustó su perfil de las plataformas digitales y fue por este medio que comenzaron a entablar una conversación, siendo él quien tomó la iniciativa de hablarle. Actualmente llevan más de dos años de relación y casi un año de estar casados.

No obstante, hace unos meses se conoció que la pareja tuvo problemas, a tal punto de casi terminar definitivamente, pero, para su fortuna todo tuvo solución: “nosotros nos distanciamos, nos separamos durante un mes. Ni siquiera fue por infidelidad, fue por algo muy mínimo que a él no le pareció y yo en ese momento no estaba de muy buen genio y le contesté muy mal, fui muy grosera”, relató.

Asimismo, Isler aclaró que ya ese incidente quedó en el pasado y ahora disfrutan de una relación basada en el amor, la confianza y la diversión.

Por otro lado, gracias a la herramienta de 'Preguntas y respuestas' de Instagram, donde cuenta con más de 10 mil seguidores, la mujer de 25 años respondió a “¿tu matrimonio va bien?”.

“Mi matrimonio no fue para yo tenerlo amarrado, ni a mí ni yo a él. Ambos somos esposos libres. Más ya que esposos, somos amigos, odio los matrimonios arcaicos de celos y reproches, jamás”, fue lo que escribió puntualmente Gabriela.

Cabe resaltar, que el pronunciamiento de la pereirana hizo cuestionar a algunos internautas sobre sí continúa o no con Mauricio, hasta el momento no se ha conocido más información del tema.