Martín Elías apareció en un concierto en Barranquilla gracias a la IA: "vengo desde el cielo"

El pasado 23 de noviembre, el reconocido cantante Elder Dayán emocionó a sus seguidores al brindar un espectáculo digno de admirar en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, con el que presentó su disco 'El cantor'. Durante el show, los asistentes quedaron asombrados con la aparición de Martín Elías, pues Dayán tomó la decisión de abrir un espacio dentro del concierto para homenajear a su hermano, quien falleció en 2017 mientras iba en su vehículo.

Martín Elías, una creación con Inteligencia Artificial



A través de sus redes sociales, el famoso creador de contenido digital Felipe Saruma contó cómo fue contactado por el equipo de trabajo del artista para llevar a cabo el trabajo de crear una especie de holograma con la imagen del intérprete de temas como 'Loco por tu amor', 'Cancelada de mi vida', 'Problema tuyo' y 'Ábrete'.

"Para hacer esto posible necesitamos tres cosas. Uno, un modelo con las facciones y la contextura lo más cercanas a la del personaje que queremos recrear", dijo, añadiendo de esta forma que recurrieron al hijo del vallenatero, que aceptó ser grabado en un spot con pantalla azul mientras leía el discurso.

Posteriormente, se valieron de la Inteligencia Artificial (IA) y del "departamento de efectos especiales" para lograr que el rostro del joven se viera un poco más maduro. Sin embargo, el momento más llamativo de todo este proceso tuvo lugar cuando ajustaron la voz y le agregaron ciertos sonidos de fondo para que dieran la ilusión de que efectivamente estaba dentro del completo.

Las reacciones de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues han felicitado al exesposo de Andrea Valdiri por aceptar el reto de emocionar de nuevo a los fanáticos de este género musical y por demostrar que tiene la capacidad de formar este tipo de proyectos en la academia que fundó hace varios años y que está enfocada en la creación de contenido profesional para distintos tipos de plataformas.

"Amé esa parte del concierto", "me encantó", "me transportó a cuando estaba vivo", son algunos de los mensajes que se destacan.

