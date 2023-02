Marilyn Manson es demandado nuevamente por presunta agresión sexual a una menor de edad

Marilyn Manson , el cantante americano de metal y famosos por su controvertida imagen, es nuevamente objeto de una denuncia por presunta agresión sexual a una mujer en 1995 cuando ella era menor de edad. Brian Warner es el nombre real del artista, y ahora se encuentra en una polémica por haber violado a una adolescente que conoció después de sus conciertos en Dallas, EE.UU.

En el documento de la demanda se acusa al hombre de ahora 54 años de acceder carnalmente a una joven cuando él tenía 26 años y ella 16; y se explica que la manipuló y abusó de ella durante cuatro años hasta 1999 aun cuando uno de sus ejecutivos y socios estaba al tanto de la situación.

En el texto oficial se acusa también a los sellos discográficos del artista, Interscope Music y Nothing Records, de "celebrar y promover" las "obsesiones pedófilas y comportamientos violentos" de Warner "para su ganancia financiera colectiva".

La denunciante, de quien no se sabe su nombre, afirma que era virgen cuando Marilyn Manson la violó por primera vez en el autobús de gira y en presencia de un miembro de su banda.

Adicional a esto, ‘Jane Doe’ figura anónima para la denuncia, agrega que después de cometer el acto la humilló, la amenazó con matarla y también a su familia si se lo contaba a alguien o denunciaba.

El intérprete de contactó a la víctima para chatear con ella, pedirle fotos explícitas para su club de fans e invitarla a más conciertos, lo que la llevó a viajar a "numerosas ciudades y estados, incluyendo Nueva York", y a ser invitada a la zona de bastidores y el autobús de gira.

Medios como Rolling Stone y The New York Post registran que la mujer no da su nombre, pero narra detalladamente el abuso del que asegura fue víctima por años en los que estuvo en contacto con el intérprete de ‘Tainted Love’, pues estuvo de gira con –Manson durante cerca de cuatro semanas y a sus 19 años él la “obligó a hacerlo con él y otros miembros de la banda o su asistente a la vez".

"Como es típico con un depredador sexual, el acusado Warner siguió ejerciendo poder y autoridad para mantener control sobre la denunciante. Como resultado (...) de su comportamiento opresivo y constante, la denunciante fue incapaz de defender y salir del abuso", agrega.

La denuncia de Nueva York, interpuesta en Nassau (Long Island), reclama un juicio con jurado y diferentes vías de indemnización para la mujer, pues a raíz de estos abusos, la mujer asegura que desarrolló problemas con la bebida y las sustancias psicoactivas.

El polémico artista Marilyn Manson ha sido acusado de abusos sexuales y psicológicos por más de una decena de mujeres, entre ellas la actriz Evan Rachel Wood , pero él responde negando los hechos y expresando en un comunicado en redes que mantiene relaciones "consensuadas con parejas con ideas similares".