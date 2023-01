Marilyn Manson defiende a su amigo Johnny Depp: 'Le han crucificado injustamente'

Una vez concluido el mediático proceso de divorcio de Johnny Depp y Amber Heard, el polémico roquero Marilyn Manson ha salido en defensa del actor, íntimo amigo suyo desde hace años, para denunciar el calvario público al que, desde su punto de vista, ha sido sometido desde el pasado mes de mayo, cuando salió a la luz la noticia de su separación.

"La hija mayor de Johnny, Lily-Rose, fruto de su fallida relación con Vanessa Paradis, es mi ahijada y yo estaba presente cuando nació Jack, su otro hijo con la artista francesa, así que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Johnny es una de las mejores personas que conozco, hasta el punto de que resulta casi descorazonador ver lo amable que es, tanto con sus amigos como con el resto de personas que le rodean. Y sé que le crucificaron completamente y de manera injusta", asegura la estrella de la música a The Daily Beast.

A diferencia de otras celebridades de la industria del entretenimiento, que decidieron no posicionarse a favor o en contra de Amber Heard después de que esta afirmara en su demanda de divorcio que su marido la había maltratado física y psicológicamente durante su matrimonio de 15 meses, Manson no ha tenido ningún reparo en calificar las acusaciones de la actriz como falsas.

"Yo me pondría de parte de Johnny en cualquier situación, sin dudarlo. Como amigo, sé que ha llevado todo esto de la mejor manera posible y sé que es un padre maravilloso. Me llena de alegría ver a sus hijos crecer y convertirse en unos niños inteligentes y divertidos. Hace poco tocamos juntos en un concierto. He de decir que es difícil discernir la verdad cuando se trata de tus amigos. Pero claro que pienso que era todo mentira, y considero que es una magnífica persona. Negaría todas las acusaciones si alguien me pusieran en el estrado y me preguntaran qué sé o qué he presenciado", afirmó rotundamente el intérprete.