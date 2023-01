Marc Anthony y nuevo esposo de Jennifer Lopez mantienen una buena relación por los niños

La artista, con quien Casper mantiene una relación sentimental desde hace años reconoce ser una afortunada por tener a su lado a dos hombres capaces de mantener una buena relación entre ellos por el bien de los niños.

"Nuestra relación es buena. Por mi parte, siempre intento hacerlo lo mejor posible para que todo vaya a bien. Ese es un trabajo a tiempo completo, créeme. Pero es mi trabajo más importante asegurarme de que todo va bien. De otra forma no podría hacer el resto de cosas que hago porque estaría demasiado preocupada todo el tiempo por los niños, pensando si están bien o no. Beau y Marc son una parte importante de eso. Mi relación con ellos es... Nuestra referencia son siempre los niños: '¿Qué es lo mejor para ellos? ¿Qué es bueno para ellos? Vamos a hablar de una manera determinada delante de ellos, vamos a hacer esto y lo otro, no podemos dejar que vean tal cosa...'. Todo empieza ahí: una vez los niños son felices aportan felicidad a la casa, y todo va bien", explicó Jennifer en una entrevista a People.

Publicidad

A diferencia de su exmujer, Marc sí ha reconocido en más de una ocasión que su carrera musical le ha obligado a "sacrificar" parte del tiempo que podría haber compartido con sus cinco hijos, fruto de relaciones distintas.

"Ese es mi mayor arrepentimiento, diría yo, y cualquier padre que haya elegido esto como su vocación lo sabe. Sí, tengo una responsabilidad hacia mis fans y hacia mi vocación [de cantante], pero también tengo otra como padre, y es algo muy serio. A cualquier padre que sacrifica la mejor parte de su vida para alcanzar ciertos objetivos y para representar a una comunidad esa es la cosa con la que más difícil le resulta lidiar", confesaba al periódico New York Daily News.

Por: BANG Showbiz