Mara Cifuentes señala que Colombia sí está preparada para una reina transgénero

En una entrevista en exclusiva para Caracol Televisión, la modelo paisa Mara Cifuentes se refirió a los recientes rumores sobre su supuesta intención de querer participar en el certamen de Señorita Antioquia y aclaró que, aunque sí le gustaría presentarse, por el momento no está entre sus planes, por cuenta de viaje a Nueva York para presentar un importante casting.

“Me gustaría presentarme, sin embargo, este año no puedo aspirar a Señorita Antioquia porque me voy para Nueva York con la agencia que me contrató porque voy a ver si puedo presentar el casting para Victoria"s Secret”, reveló la modelo.

Publicidad

Asimismo, señaló que a pesar de que distintas marcas y certámenes de belleza no quieran admitir a concursantes trans, piensa que Colombia es un país que sí se encuentra preparado para una reina en esta condición.

“Lo digo por mi experiencia después de haber participado en un reality de Caracol, pues ha sido acogedor y reconfortante el amor que me han dado todos los colombianos”, puntualizó.

Mara también dijo que entre sus metas está cambiar los estereotipos que se tienen con las mujeres trans y “la doble moral” de distintas marcas y empresas en el país, quienes prefieren no tenerlas en cuenta al considerarlas un mal ejemplo.

“He estado en muchas pasarelas y he trabajado en algunas campañas, pero la gente y las marcas tienen una doble moral en donde dicen admirarte y elogiarte porque eres hermosa, pero todavía siguen pensando que no eres lo correcto o que no eres un buen ejemplo (…) Quiero cambiar los estereotipos que tienen con nosotras y demostrar que poner a una persona transgénero en una marca puede terminar siendo muy conveniente y un buen ejemplo para los demás”, puntualizó.