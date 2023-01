Maluma, agradecido con el cariño que le demuestra la comunidad LGBT

Maluma se siente muy cómodo habiéndose convertido en uno de los artistas más deseados tanto entre el público femenino como el masculino, ya que respeta enormemente a la comunidad homosexual y se siente en deuda con ella debido al cariño y apoyo que siempre le ha mostrado.

"No me sorprende ser el objeto de deseo de muchos hombres. He tenido oportunidad de cantar en diferentes clubs gays en Latinoamérica, y tengo un gran respeto por la comunidad. La igualdad es algo por lo que luchado mucho, no entiendo la discriminación por sexo, raza o religión. No soy gay, pero me siento muy agradecido: el cariño es cariño siempre. Yo soy tan cariñoso gracias a los valores que me ha enseñado mi familia", reconoce el artista a la revista Shangay.

Aunque el músico siempre ha hablado sin tapujos sobre su sexualidad, tanto en sus canciones como en las entrevistas, en agosto de este año muchos medios de su Colombia natal comenzaron a cuestionar su orientación sexual debido a una serie de rumores que aseguraban que el intérprete estaba siendo extorsionado por una persona que amenazaba con sacar a la luz un vídeo en el que supuestamente se le veía manteniendo relaciones con otro hombre.

La existencia de dicho vídeo fue negada por el representante de Maluma, que ahora recuerda la polémica suscitada por su supuesta homosexualidad con sentido del humor.

"Ese tema me da risa. Es ese uno por ciento de personas que te transmite mala energía y que además amenazan tu privacidad. Simplemente eran ganas de la prensa amarillista de hacer noticia de algo que era mentira. Cómo si ser gay fuera un pecado...", se sorprende el reguetonero.

Otra estrella del reguetón que también vio cuestionada recientemente su heterosexualidad fue J Balvin, a raíz de su discurso de agradecimiento tras ganar el galardón al Artista del Año en los premios Lo Nuestro, en el que animó a todo el mundo a ser honesto consigo mismo y con sus preferencias sexuales. El compatriota de Maluma también optó por tomarse a broma los rumores, asegurando a todos sus seguidores en las redes sociales que, si de verdad tuviera novio, ellos serían los primeros en enterarse.

"Si yo fuera gay ya les hubiera mostrado a mi noviecito dándole piquitos así, papacito lindo. Pero si supieran lo que me gustan las mujeres...", afirmaba el intérprete en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.