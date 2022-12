Majida Issa estará en una película junto a Ana María Estupiñán

Majida Issa es de esas personas que no se quedan quietas, acabó las grabaciones de La Ronca de Oro y ya se encuentra en proceso de preproducción de una nueva película que realizará junto a su pareja Andrés Sandoval y su compañera Ana María Estupiñan a quien vimos como Helenita chiquita.



Se trata de Vida, muerte y renacer, la cual también cuenta con un equipo profesional como Rodrigo Lalinde, Elsa Vasquez, la compañía cine digital y contacto films.



Pero entre sus proyectos no sólo está la película, también hay un listado de largometrajes , videos musicales y dos cortometrajes que se estrenan este semestre a los que su productora ‘nuestro mar producciones’ le apunta y que llevaran a los distintos festivales .



Por otro lado después de interpretar a Helenita Vargas, Majida se sometió a un drástico cambio de look, pelo corto que mantiene por primera vez, pues el desgaste de los secadores y la pinza le dejó su cabelló muy maltratado.



Finalmente queda comprobado que la carrera de Majida va en ascenso y que definitivamente es una mujer muy versátil en todo lo que hace.