Luisa Fernanda W revela tips para cuidar su cuerpo ¡Toma nota!

Luisa Fernanda W se ha hecho famosa gracias a su popularidad en redes sociales. Su talento y creatividad la han convertido en una de las más importantes influenciadoras en Colombia.

Otra cualidad que tiene intacta es su belleza, así lo demuestra en cada una de las imágenes que publica en su cuenta de Instagram.

Publicidad

En su más reciente video en su canal de YouTube, la joven confesó algunos secretos del cuidado de su cuerpo. En el clip Luisa Fernanda deja claro que no hace dietas, es fanática de los masajes moldeadores, le gusta practicar boxing, no toma muchos lácteos, trata de evitar los fritos y no le pone tanto azúcar a los jugos.

La Youtuber ama las frutas y el cereal y se da uno que otro lujo con un consumo moderado. En la noche no come y recomienda tomar agua tibia con zumo de limón.

Publicidad

Publicidad

Mira también:

Publicidad

¡Muy sensual! Al ritmo de Daddy Yanke, Luisa Fernanda W cumplió el #DuraChallege.

Luisa Fernanda W trató de imitar a Kim Kardashian y la compararon con Piedad Córdoba .