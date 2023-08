Luis Miguel Fuentes relató el incidente con la fanática que mordió sus partes íntimas

El reconocido cantante de vallenato, Luis Miguel Fuentes , ha sido protagonista de un impactante suceso durante uno de sus conciertos que dejó a todos con la boca abierta. En una entrevista, el artista revela los detalles de cómo una fanática se sobrepasó durante su presentación en Chocó y llegó a morderle las partes íntimas.

El escenario de esta inesperada situación fue el municipio de Managrú, a una hora de Quibdó, en Chocó. Durante las festividades regionales del pasado fin de semana, Luis Miguel era el artista de cierre y su presentación estaba programada para las 8:00 a.m. del día siguiente.

El concierto transcurría con normalidad y cuando ya casi finalizaba, el cantante invitó a algunas mujeres a subir al escenario , un acto habitual en sus presentaciones. Sin embargo, esta vez, las cosas no salieron según lo esperado.

Entre el fervor del público y la emoción del momento, una mujer que vestía una camiseta amarilla y short negro se sobrepasó en su euforia y, de manera sorprendente, mordió las partes íntimas del cantante. Él, anonadado y con un visible gesto de dolor, confesó lo que sucedió en una exclusiva.

"Se montó la del incidente y puedo decir que intempestivamente yo me quedé anonadado, porque pensé que me iba a abrazar cuando ella se baja, se agacha muy rápido y me muerde mis partes íntimas, me dolió mucho", comentó el artista con sinceridad.

El video del desafortunado momento no tardó en viralizarse, dejando a muchos perplejos y sorprendidos por la inesperada situación. En las redes se destacaron comentarios como: “Irrespetuosa, siempre hay alguien que quiere hacer el ridículo siendo vulgar”, “el respeto debe ser por igual” y “esto es acoso”.

A raíz de la agresión, Luis Miguel tuvo que recibir atención médica para evaluar las consecuencias del incidente, que calificó como muy molesto y doloroso.

Luis Miguel es recordado por éxitos como ‘La sigo amando’ y ‘Mi felicidad’, el artista ha capturado la atención de la prensa y el público por un incidente desafortunado ocurrido durante uno de sus conciertos.